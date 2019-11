Agenda social: UDI propone que "ingreso mínimo garantizado" supere los 350 mil pesos

Este lunes hizo su debut en pleno el nuevo comité político del Gobierno, con la tradicional reunión de los ministros de Interior, Segpres, Segegob y Hacienda con los partidos oficialistas en el Palacio de La Moneda

El nuevo comité político a su primera reunión de día lunes con los partidos de ChileVamos @Cooperativa pic.twitter.com/edUNdahMSF — Patricio Andrade R (@patoandrader) 4 de noviembre de 2019

En la ocasión se debatieron las prioridades del Ejecutivo para esta semana: lograr acuerdos con la oposición en reforma tributaria y de pensiones, y poner énfasis en la "agenda social"; aspecto –este último- donde RN y la UDI no han dudado en hacer propuestas públicas más ambiciosas y caras que las que anunció el Presidente Sebastián Piñera el pasado 22 de octubre, cuatro días después del estallido de la crisis.

Si el fin de semana el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lanzó la idea de condonar las deudas estudiantiles por Crédito con Aval del Estado (CAE), su par UDI, Jacqueline van Rysselberghe, planteó hoy un "ingreso mínimo garantizado"-proyecto que esta semana llega al Congreso- por encima de los 350 mil pesos que prometió Piñera, vía subsidios estatales.

"Creo que hoy día tenemos que hacer un esfuerzo por satisfacer las demandas prioritarias, que son pensiones, medicamentos y sueldo mínimo", comentó Van Rysselberghe.

"En relación con el sueldo mínimo, a mí me parece que, eventualmente, hay que revisar si se puede hacer un aumento del sueldo mínimo garantizado que ofreció el Gobierno, más allá de los 350 (mil pesos), y quitárselo -es decir, no dar este beneficio- a los grandes consorcios, porque ellos tienen las espaldas suficientes como para poder asumirlo. A las que no les podemos pedir aquello, es a las pymes", dijo la senadora.

Ward, Blumel, Rubilar y Briones; rostros de lo que algunos en el oficialismo ya califican como "nuevo Gobierno". (Foto: ATON)

Cambios constitucionales vía Congreso.

En La Moneda también se habló hoy de nueva Constitución, y especificando más la apertura al diálogo señalada por el ministro Gonzalo Blumel. La vocera Karla Rubilar perfiló una preferencia del Ejecutivo por los cambios procesados en el Congreso Nacional.

"Nosotros no nos cerramos a ningún diálogo, y en particular, quiero decir que creemos en el Congreso y sus capacidades, sobre todo en un Congreso que ya, hoy día, no tiene sistema binominal, un Congreso que representa a los ciudadanos. Es un Congreso que tiene representatividad, incluso, de los partidos pequeños, donde tiene una gran capacidad de debatir cambios a la Constitución", dijo Rubilar.

La intendenta recordó que "incluso, en algún momento, está planteada por el propio programa de Chile Vamos la posibilidad cierta de un plebiscito ratificante".

De cualquier modo, "no queremos poner la carreta delante de los bueyes", sostuvo.