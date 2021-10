Agrupación de madres de "presos de la revuelta" defiende indulto ante la "persecución política"

Sofía Purrán, vocera de la Agrupación de Madres de Presos de la Revuelta, defendió en Cooperativa el proyecto de indulto general a los detenidos en el marco del estallido social que se tramita en el Congreso, asegurando que se busca subsanar así -según dijo- la "persecución política" de la que han sido víctimas sus hijos.

"Hemos trabajado dos años la ley de indulto, creemos en ella, es una ley única porque nosotros estamos diciendo que los chicos del estallido (fueron detenidos) dentro de un contexto, fue una explosión social, no fue algo planificado, no fue algo provocado, fue algo que nació, natural, que se dio; dentro de ese contexto estamos pidiendo la ley de indulto", apuntó en "Hablando De".

Fustigó que se los está "condenando por cosas que no hicieron", y argumentó que "en marchas a lo largo de la historia de nuestro país ha habido barricadas, bombas molotov, siempre ha habido infiltrados y gente que hace embarradas, pero no por eso se les ha castigado con siete, 10 años de prisión". Por ello, acusó que en estos casos "hay persecución política".

Criticó que el debate al respecto "se está instalando mal cuando se escucha a un solo lado (...) nos dicen que los cabros son delincuentes, (pero) son puros estudiantes, ninguno está acusado por la quema de Metro, ninguno por hechos de sangre, entonces nos llaman delincuentes a nuestros hijos sin presunción de inocencia", defendiendo asimismo que "nosotros el indulto que queremos es para la violación de derechos humanos de nuestros cabros, para los chiquillos que han sido acusados injustamente con montajes de carabineros y de PDI; (porque) les dieron una amplia libertad a Carabineros y PDI para que sean ministros de fe frente a lo que ellos dicen".

"MI HIJO ESTUVO UN AÑO PRESO SIENDO INOCENTE"

Purrán es madre de Matías Fuentes, de 22 años, ex estudiante de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma quien, tras un año en prisión preventiva en Santiago 1, fue absuelto de los cargos de fabricación, porte y uso de bombas incendiarias en febrero pasado. Sin embargo, descartó demandar al Estado ya que en la familia dicen que no les importa lo económico, sino que quieren "justicia".

"Mi hijo estuvo un año, un mes y siete horas preso, siendo inocente. No teníamos la plata para poder pagar (una buena defensa judicial), como muchos de los cabros que están adentro", apuntó la progenitora.

Sobre su caso, relató que "él salió a una marcha muy específica, marcha por Catrillanca (...) mi hijo fue en una moto, y volvió como tras cualquier otra marcha, porque en esta casa somos todos de marcha. Y cuando pasó un tiempo, en enero (del 2020) llega la PDI a las 2 de la mañana y lo detiene, acusándolo por ley de armas".

"Lo acusaban de porte y de lanzamiento de bombas molotov. El fiscal quería cinco años por el porte y cinco más por el lanzamiento, en total 10 años para Matías. Y presenta unas pruebas, de que mi hijo andaba en moto (...) luego presentan que andaba con un pantalón negro, pero el que andaba trayendo mi hijo era floreado. No pudieron probar nada más, pero para eso pasó un año, tuvimos que ir a juicio oral", reprochó duramente Purrán.



Incluso, contó, "cuando logro hablar con él le pido que por favor se culpe, que era lo que quería el fiscal, que se culpara y con eso nos daba un juicio abreviado y él salía en libertad", sin embargo, "mi hijo me dice: 'Mamá, aunque me muera aquí adentro, no me voy a culpar de algo que no hice' ".

"Tenía mucha razón", subrayó, recalcando que "si él lo hubiese hecho, estaría con antecedentes y dándole una razón más a los políticos que dicen que los cabros son delincuentes; muchos tuvieron que echarse la culpa porque no aguantaban la cárcel".

En cuanto a la agrupación, detalló que son "alrededor de 120 madres" y que representan, actualmente, a "49 jóvenes de la revuelta presos, algunos a dos años aún no tienen juicio, y entre ellos hay muchos Matías".

"Nadie se imagina el sufrimiento que significa no ver a tu hijo, no acariciarlo, no desearle un 'buenas noches'. Hay madres que murieron esperando a ver libres a sus hijos", manifestó.