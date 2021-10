Agrupación de madres de "presos de la revuelta" toma distancia de actos de violencia

En este segundo aniversario del estallido social, Sofía Purrán, vocera de la Agrupación de Madres de Presos de la Revuelta, salió a defender el indulto para las personas privadas de libertad desde fines del 2019 por eventuales delitos en manifestaciones, al tiempo que desmarcó a su organización de las protestas violentas.

De acuerdo a su relato publicado en La Tercera, "aquí hubo una persecución política. No fue algo al azar. Si uno mira más allá de todas las cosas, los chicos fueron detenidos por lanzamiento de bomba molotov, barricadas y por un montón de cosas que ocurren en una manifestación, pero la prisión preventiva fue tremendamente larga, y al día de hoy tenemos a gente aún sin fecha para juicio".

En ese sentido es que, "como madres y agrupación de familiares, siempre hemos llamado a que haya una salida política. Hemos dicho que si hay justicia, hay también paz. Llamamos a la justicia y a la paz, no queremos tener más hijos en la cárcel. Nadie entiende lo que pasa en las familias con los hijos en la cárcel, ni cómo lo pasan ellos (...) Interrumpen su vida. Sus estudios. Están destruyendo su vida y también la de sus familias".

Purrán sostuvo que "siempre nos hemos desmarcado de la violencia, pero aquí el que más violencia ejerce es el Estado y el Gobierno en particular. No queremos más chiquillos presos, no queremos que salgan a destruir nada, pero ¿qué le han entregado al pueblo? A nosotros no nos han entregado nada desde el estallido social".

De todos modos, se distanció de la Coordinadora 18 de Octubre: "Jamás hemos trabajado juntos. Ellos quieren amnistía general e indulto a los de ayer, hoy y mañana. Nosotros sólo queremos un indulto general para nuestros chiquillos del estallido social. Son cosas distintas".

"LA FISCALÍA CHUTEA LOS JUICIOS"

Según la dirigenta, son más de 79 personas las que están privadas de libertad desde la crisis social, y este 22 de octubre "tres de los chicos cumplen dos años en prisión preventiva: Cristián Briones (29 años), ingeniero en prevención de riesgo; Rodrigo Valencia (21 años), estudiante universitario, y Cristián Cayupán (29 años), trabajador", todos recluidos en Santiago 1, y todos acumulando la mayor cantidad de tiempo bajo esa cautelar.

"No somos personas con recursos, el dinero que tenemos lo hemos puesto a la Defensoría Popular, pero la Fiscalía chutea los juicios. Siempre están pidiendo más tiempo de investigación y los tribunales conceden las peticiones de los fiscales. Así se ha ido pasando el tiempo", aseveró.

Purrán es madre de Matías Fuentes de 22 años, ex estudiante de Ingeniería en Construcción de la U. Autónoma quien, tras un año en prisión preventiva en Santiago 1, fue absuelto de los cargos de fabricación, porte y uso de bombas incendiarias en febrero pasado. Sin embargo, descartó demandar al Estado por este caso, pues "como familia no nos importa lo económico. Lo que queremos es que haya justicia".