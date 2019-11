Alberto Fernández ante protestas en Chile: Que Piñera haga un esfuerzo mayor

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, expresó su preocupación por el momento que atraviesa Chile a causa de la crisis social, esto durante la reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires.

Este foro reúne a ex presidentes y ex ministros de América Latina y que este fin de semana se realiza en la capital trasandina.

"Tuve, hace unos días, una muy buena conversación con el presidente (Sebastián) Piñera. Yo quisiera que el presidente Piñera haga un esfuerzo mayor, yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, pero no tengo la llave para solucionar el asunto", afirmó en palabras desprendidas por el medio El País.

Además comentó que expresó esta preocupación por Chile con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegurando que "le conté lo que pasa en Chile. Le dije: presidente, el milagro chileno es que los chilenos no hayan reaccionado antes", comentó Fernández en alusión a las cifras económicas del país en la última década.

"Hablamos de Lula, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela... De los problemas del continente. Y sentí, cuando hablé con el presidente Macron, que el presidente Macron me entendía", aseguró el presidente electo trasandino.

Marco Enríquez-Ominami: La izquierda debe despertar

En la cita del Grupo de Puebla en Argentina también participan los ex presidentes de Panamá, Martín Torrijos; de Paraguay, Fernando Lugo; el ex canciller de Brasil Celso Amorim; el ex candidato presidencial de Chile Marco Enríquez-Ominami y su padre, el ex ministro de Economía y ex senador Carlos Ominami, entre otros.

Fue el ex candidato presidencial quien aseguró a El País que "la izquierda latinoamericana debía reaccionar".

"Frente a un populismo de derecha hay que responder con populismo de izquierda. Y punto. Los nacionalismos sin minimalistas, ramplones, vulgares, mienten todo el tiempo. Responderemos con la misma audacia que los populismos de derecha", puntualizó Ominami al medio internacional.