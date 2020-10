Alcalde Alessandri: Sorprende que el Estado no haya sido capaz de contener la violencia

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lamentó los hechos de violencia ocurridos este domingo en la capital, acusando abandono por parte del Ejecutivo ante los desórdenes y daños que terminaron en la quema de dos iglesias.

La autoridad comunal planteó que le "sorprende que el Estado de Chile no haya sido capaz de contener la violencia. Faltó acción".

"Solidarizo con Carabineros por la tremenda pega, pero ¿qué pasa con el Estado?, lo sentí contemplativo a veces, mirando las cámaras", precisó.

"Al ministro del Interior, ¿qué pasó con las iglesias, los supermercados? Lo de ayer era previsible, lo que se conmemoraba ayer fue la destrucción de las estaciones de Metro, y si me preguntan a mí, sin ser experto en inteligencia, era previsible. El vecino de Santiago es el que sufre todo aquello, entonces que yo me quede impávido o no me atreva a hablar porque soy cercano al Gobierno (...) aquí los amigos se dicen las cosas, no sé qué habrán esperado, pero lo que me toca como alcalde de Santiago fue muy malo, el resultado fue muy malo, porque era previsible", recalcó.

El alcalde realizó un llamado al Estado a que "protejan a Santiago, sus barrios, sus comerciante, sus vecinos porque no vamos a dejar que se transforme en una zona de sacrificio. Pedimos un rol más activo, no dejar hacer".

"Cuando uno asume ciertas posiciones tiene que asumir también las obligaciones de ese cargo, los alcaldes no somos los encargados del orden público. El Estado debe preveer que esto no vuelva a suceder", puntualizó.

Bellolio descarta que Carabineros participe en vandalismo

Por su parte, el vocero de Gobiero, Jaime Bellolio, aseguró en T13 Radio que "fue una jornada lamentable (...) había un par de miles que no buscaba la paz, sino que buscaban destruir, incendiar, agredir a Carabineros".

"Esa tesis que empezó a circular durante un tiempo de que eran los Carabineros los que provocaban la violencia, yo creo que ayer quedó completa y totalmente descartada", planteó.

Finalmente, el vocero dijo que "es evidente que hay unos grupos que están organizados que están armados, que les interesa destruir la democracia y para el resto de la ciudadanía que protesta pacíficamente, el camino institucional es el plebiscito del 25 de octubre".