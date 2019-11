Alcalde de La Serena pidió mayor contingente de Carabineros tras jornada de saqueos

Barricadas, saqueos y enfrentamiento con Carabineros y la PDI, marcaron el cierre de la jornada del pasado martes en La Serena, luego de dos masivas manifestaciones que reunieron a casi 20 mil personas por las calles de la ciudad.

Uno de los puntos más afectados por los saqueos fue la ex estación de trenes de la ciudad, en la que funcionaban diferentes departamentos del municipio local y que resultó gravemente afectada por el actuar de los vándalos.

El alcalde Roberto Jacob (PRSD) pidió a las autoridades aumentar el contigente policial en la comuna. "¿Por qué no traen Carabineros de ciudades donde no tienen problemas y reforzamos las ciudades que tiene problemas?", señaló la autoridad.

Jacob, que se reunió con la intendenta Lucía Pinto y las policías, confidenció que la propia institución de Carabineros le confirmó que no tienen dotación suficiente, apunando a que los funcionarios policiales "están sobrepasados".

"Esto no está pasando en todas las ciudades de Chile. Es ese contingente el que se debe repartir. No estamos pidiendo un ejército, pero por lo menor reforzar no en contra de las marchas, sino que contra el lumpen que destruye la ciudad. Ellos deben anticiparse a esto. Saben que pasa todos los días", indicó Jacob.

La intendenta Pinto, en tanto, difirió del alcalde y sostuvo que "la PDI y Carabineros han puesto todos los esfuerzos, de todos sus funcionarios, para mantener el orden y la paz en las ciudades".

De acuerdo a información entregada por Carabineros y la PDI, este martes hubo 96 detenidos en La Serena y Coquimbo.