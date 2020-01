Alcaldesa criticó reacción del Gobierno ante múltiples disturbios en Antofagasta tras el estallido

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (Ind), criticó la reacción del gobierno regional ante los múltiples incidentes y disturbios que se mantienen en la comuna desde el inicio del estallido social en octubre pasado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal lamentó las diversas situaciones que se registran a diario en la ciudad y afirmó que solicitó la visita de la CIDH, que efectúa una visita al país en relación a la situación de los derechos humanos.

"Hemos tenido situaciones lamentables, con personas que han fallecido, continúan todavía los saqueos, las barricadas, los destrozos, es una situación que nos preocupa mucho, por eso llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos pueda ayudar y ver si disminuyen los ánimos de violencia que hay en la ciudad", dijo la jefa comunal.

La alcaldesa además cuestionó la reacción del gobierno regional, pues considera que no ha comunicado al gobierno central la verdadera situación en la zona.

"Localmente (el gobierno) ha estado muy débil, han fallado, han reaccionado de manera muy tardía y eso me preocupa mucho, porque si los que están, por responsabilidad legal, encargados de proteger, garantizar o prevenir nuestra seguridad y no hacen la pega, me preocupa, porque si no son ellos, quienes más nos van a echar una mano en materia de seguridad", reclamó.

"Estamos a miles de kilómetros de Santiago y si el Gobierno regional no transmite la información completa al Ejecutivo es difícil que nos doten de más carabineros, es difícil que le tomen importancia o que investiguen los casos que están pasando", agregó.

"Los carabineros no dan abasto"

Además, hizo hincapié en que la Policía está superada ya que no cuentan con el personal necesario.

Los carabineros "no dan abasto, es poco el personal que existe y, de los que están, el 50 por ciento están con licencia médica y otro grupo que le corresponden sus vacaciones. La dotación no es la que deberíamos tener", expresó Rojo.

Asimismo, Karen Rojo criticó al diputado por la zona, Hugo Gutiérrez, quien ha estado en la polémica por un mensaje de Twitter en el cual "celebró" un ataque contra un carabinero y lo llamó a arrepentirse.

"Ha sido la tónica del diputado Gutiérrez de incentivar y de reírse de la violencia. Por eso, en ese sentido, en razón al ánimo que tiene en sus tuits es condenarlo, son irresponsable los dichos del diputado, porque hoy día se ríe de la gente que ha fallecido", dijo Rojo.

"(Somos) personas que estamos sufriendo porque se nos ha coartado la libertad para poder ir al supermercado, ir a pasear por los espacios públicos, se ríe de la agresión que sufren los vecinos día a día. Me parece lamentable, espero que se arrepienta, de lo contrario creo que no es una persona que estaría en su sano juicio para tomar determinaciones legales de lo que pase de ahora en adelante en nuestro país", concluyó.

Gutiérrez ya había sido transversalmente cuestionado luego de otra polémica publicación en Twitter de supuestos dibujos infantiles con el símbolo de la hoz y el martillo, con el mensaje "que muera Piñera" y con una caricatura de él mismo disparándole al Presidente de la República, episodio que llevó a parlamentarios oficialistas a pedir su destitución ante Tribunal Constitucional.