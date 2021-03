Alessandri critica a Carabineros por protestas de los viernes: "Tiene que actuar el Estado"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), criticó el trato de las protestas que se generan en la denominada "zona cero" de la comuna y señaló que "no puede ser que todos los días viernes lleguen 300 (personas) y causen tanto daño a los vecinos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal indicó que la situación en el centro de Santiago "ha sido durísimo" y que, a su juicio, "ha faltado Estado, y lo digo con todas su letras".

"Tenemos que frenarlo ahora. Yo he pedido que haya una inteligencia de Carabineros mayor, no puede ser que todos los días viernes lleguen 300 (personas) -porque este viernes no llegaron más de 300- y causen tanto daño a los vecinos que ya no aguantan una bomba molotov más, el lugar está destruido, parece un campo de batalla", agregó.

La semana pasada, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) dispuso casi 750 millones de pesos en fondos concursables para las Pymes del sector de Plaza Baquedano y Barrio Lastarria, que se han visto afectadas por las manifestaciones y la pandemia.

"Han cerrado 600 locales en el centro desde el estallido social, grandes y chiquititos, nosotros con mucho esfuerzo lanzamos este fondo concursable para inyectarle algo de plata para que puedan subsistir, pero con esta violencia permanente y sistemática que estamos viendo, es imposible", señaló.

Además, defendió el actuar de Carabineros, asegurando que "la democracia le da varias instancias" a los manifestantes, como son las advertencias y el lanzamiento de agua, lo que "no respetan". "No son manifestantes, son terroristas de la ciudad, que destruyen y arrasan con todo", recalcó.

"Frente a eso, en un estado de derecho, el uso de la fuerza legítima corresponde y está avalada por nuestra Constitución y por la ley, y por gran parte de la ciudadanía, no lo pongo en duda, o sea ahí frente a eso tiene que actuar el Estado, por eso digo que ha faltado Estado", concluyó.