Ampuero: No hay ninguna similitud entre Venezuela y lo que ha ocurrido en Chile

El ex canciller y actual embajador de Chile en España, Roberto Ampuero, afirmó a Cooperativa que la crisis que afecta a nuestro país no exhibe ninguna similitud con la que ocurre al interior del "régimen venezolano" de Nicolás Maduro, y señaló que en el extranjero "no hay dudas de que Chile es una democracia".

"Son dos situaciones totalmente distintas. Comparar al régimen venezolano con lo que se está viviendo hoy en Chile -y pese a lo que tenemos en manifestación de tipo social y expresiones de violencia- no se puede establecer ningún tipo de similitud", señaló Ampuero en diálogo con Hablando De en Cooperatva desde Madrid.

"El nuestro es un país en el que, pese a estas circunstancias tan difíciles, están trabajando el Gobierno, la oposición, los partidos políticos, hay libertad de expresión, prensa y desplazamiento, con una idea que intentar poner orden en el marco de la Constitución, donde trabaja con libertad el INDH", enumeró el escritor.

El ex ministro -una voz frontalmente crítica contra Nicolás Maduro durante su gestión- expresó que, pese a la notoriedad que ha alcanzado la crisis chilena, "en España y Europa no hay ninguna duda de que Chile es una democracia", algo que no sucede con Venezuela.

Consultado, en tanto, sobre las visitas de organismos internacionales que constataron violaciones de derechos humanos en el país, Ampuero fue enfático en señalar que "entregaron sus informes, opiniones y veredicto sobre lo que está ocurriendo. (Ante ello) el Gobierno ha hecho lo que se debe, velando por llevar a justicia los casos denunciados".

Situación de Chile

El también ex ministro de Cultura afirmó que, en cuanto a las protestas sociales, es importante "establecer una diferencia clara entre los actos de violencia de una minoría y lo que son las manifestaciones populares", donde, "de forma legítima, se expresan demandas y sentimientos".

"Tengo una gran confianza en Chile, tengo la confianza que será capaz de superar esta etapa de buena forma, porque ya demostró en su transición a la democracia que era capaz de desarrollar una transición que fue ejemplar y que dio beneficios al país", comentó a Cooperativa.

Impacto de la imagen en el extranjero

El ex canciller sí admitió que la imagen de Chile se ha visto perjudicada en el extranjero debido a la crisis, y hay españoles que le han preguntado "si es posible viajar" y si conviene "invertir en el país".

"Sería faltar a la verdad decir que lo que está pasando en Chile no tiene impacto en la imagen en el exterior. Esto ha afectado al Chile que hemos proyectado por decenios en el extranjero, desde que regresamos a la democracia", dijo el embajador.

También afirmó que la imagen que presenta el país en Europa es de uno "moderno, integrado al mundo, con muchos desafíos, exitoso en muchos asuntos estadísticos y marco económicos, pero que tiene muchas tareas pendientes de tipo social", en áreas como pensiones, sueldo minimo, educación y salud.

La COP 25 de Madrid

Finalmente, Ampuero señaló que la COP25 -que preside la ministra Carolina Schmidt, en Madrid- "se trata de llegar a grandes consensos; esto va mucho más allá de Chile".

"Nada de esto tiene sentido si son medidas que se toman dentro de determinados estados, tienen que ser cosas que traspasan las fronteras", señaló el diplomático, que dio gracias a España asumir la cumbre, tras los problemas que tuvo Chile para recibirla, debido al estallido.