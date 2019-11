Andrés Velasco: Las consecuencias económicas de la crisis serán fuertes y muy lamentables

El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco aseguró que las consecuencias económicas de estallido social que vive el país serán "grandes, potentes, fuertes y muy lamentables".

En diálogo con Cooperativa, el también decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics dijo que ese es "el diagnóstico unánime de cualquier persona que haya mirado la economía con cierta detención".

"Basta con pasearse por cualquier calle de Santiago para ver los pequeños almacenes cerrados, el temor de las pymes... o les quemaron el negocio o sus ventas cayeron, prácticamente, a cero y, por lo tanto, la posibilidad de que mucha gente pierda el empleo, de que no haya gente como pagarle a sus proveedores y que a su vez los proveedores entren en cesación de pago, de tener que despedir gente. Hay una primera cadena inmediata que tiene que ver con el empleo, con las pequeñas empresas, que ya se está sintiendo y me temo, lo digo con preocupación, lo vamos a sentir mucho más en los días y meses que vienen", explicó el otrora presidenciable.

En esa línea, apuntó a que el consumo y la inversión, las "dos grandes locomotoras" que tiran la economía, se verán impactadas porque la gente buscará economizar – evitando comprar cosas como refrigeradores, autos, etc- lo que hará bajar las ventas y los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, pensarán mucho antes de iniciar un proyecto "en las actuales circunstancias de incertidumbre", impactando así el empleo.

"No es una cifra macroeconómica, no es una cosa que vaya a salir en un libro. Es la realidad concreta de mucha gente que pudo haber tenido empleo y que lamentablemente en el futuro no lo va a tener", afirmó el ex jefe de la "billetera fiscal".

"La gente va y se refugia en el dólar"

Respecto a las variaciones del dólar, Velasco señaló que esto continuará en la medida que siga la incertidumbre, algo en que coinciden varios analistas.

El ex ministro de Hacienda destacó que en este escenario de "mucha incertidumbre" en América Latina "hace varios cientos de años la gente va y se refugia en el dólar", lo que eleva la divisa y encarece los bienes.

Un escenario, sostuvo el ex candidato presidencial, en el que "me temo que vamos a tener que seguir viviendo por bastante tiempo".

"Ese dólar caro hace que las cosas en el supmercado sean más caras, porque en Chile consumimos muchos bienes importados, que los bienes de consumo sean más carosm que los automóviles sean más caros, que el combustible sea más caro y por lo tanto el pasaje de la micro sea más caro, y eso al final nos toca el bolsillo a todos", añadió Velasco.