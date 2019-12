Andrés Velasco: Los problemas profundos del país no se resuelven en 24 horas o tres meses

El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (2006-2010) pidió debatir sobre cambios a mediano y largo plazo, además de las urgencias inmediatas en el marco de la crisis social, porque –planteó- los "problemas profundos" que se están discutiendo "no se resuelven en 24 horas o tres meses".

El ex jefe de la billetera fiscal en el primer Gobierno de Michelle Bachelet comentó en El Diario de Cooperativa el IPoM del Banco Central, que realizó un fuerte recorte en la proyección de crecimiento para el país y alertó que "si el desempleo se estaciona en cifras en torno al 10 por ciento y la inflación se empinara al seis por ciento", Chile habrá retrocedido 27 años en el combate contra la desigualdad.

Velasco expuso que "en la medida que no volvamos a ser un país que está en condiciones de desplazarse a su lugar de trabajo con seguridad en la mañana, sin tener interrupciones, saqueos o desmanes, todas las cifras económicas, me temo yo, van a seguir siendo malas (...) es absolutamente la primera prioridad".

"Lo segundo es que hay que entender -agregó- que la primera mitad del próximo año la situación no va a ser buena, de hecho las cifras del Banco Central son realmente negativas, y es comprensible, porque tanto el consumo de la familia como la inversión de las empresas se van a resentir por estas condiciones de violencia y de incertidumbre".

Destacó que "frente a eso yo creo que el Gobierno ha dado pasos adecuados, corresponde inyectar algunos pesitos extras en el bolsillo de las familias, ya sea por transferencias o de construcción, de obras públicas, de vivienda social, que crea empleo e inyecta algunos recursos"; no obstante, es evidente -dijo- que "no va a hacer que el gran golpe que han sufrido la economía y el país desaparezca, pero algo puede ayudar a aliviar la situación".

Velasco sostuvo que "las urgencias de corto plazo se comen a las prioridades de largo plazo; hay cosas que están en la agenda inmediata, pero también hay cambios de largo plazo que hay que abordar, es evidente: por dar un ejemplo, hay situaciones de empleo juvenil, de empleo femenino, de jóvenes que no tienen oportunidad, no tienen capacitación, que están muy al centro de lo que ha pasado en Chile en las últimas semanas, uno no las ve relevadas en la agenda política".

En ese sentido, "corresponde abordar las cosas con una mirada inmediatista, y a ese foco hay añadirle una mirada muy clara sobre lo que viene más adelante, porque imagino que nadie en su sano juicio piensa que los problemas profundos que estamos discutiendo como país se resuelven en 24 horas o tres meses; hay que tener una mirada un poquito más allá".