Andrónico Luksic reacciona a la crisis: Sueldo mínimo de 500 mil pesos en sus empresas

El empresario Andrónico Luksic anunció que, a partir de 2020, ningún trabajador directo de las empresas del grupo Quiñenco ganará menos de 500 mil pesos.

En su cuenta personal de Twitter, uno de los principales empresarios y multimillonarios del país señaló: "Las crisis se resuelven con acciones concretas. Nosotros como Grupo daremos un primer paso".

"A partir del 1 de enero del 2020 ningún trabajador directo de Quiñenco y sus empresas ganará menos de 500 mil pesos. No son muchos en esa realidad, pero desde enero no será ninguno", agregó Luksic, cuyo anuncio no incluye a los empleados subcontratados.

"Subamos los estándares. Espero que más empresas se puedan sumar. Cada chileno en su medida, en su campo de trabajo o en su desarrollo profesional, puede dar un primer paso. Todos podemos ayudar de algún modo. Cada cual sabrá cómo. Por un Chile mejor de verdad", remató el influyente tuitero.

Luksic ya se había pronunciado, en días anteriores, respecto a la crisis, y reflexionado en torno a "la indignación por los abusos, la desconexión de la clase empresarial y la ineficiencia de la clase política".