Antes del "estamos en guerra": Informe militar advirtió de intervención extranjera en crisis social

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite", dijo el Presidente Sebastián Piñera, rodeado de militares en la Guarnición Santiago del Ejército, el 20 de octubre del 2019, dos días después de iniciado el estallido social.

Frase desafortunada que generó indignación en la oposición y la ciudadanía, que difícilmente será olvidada.

A un año de ello, también han surgido dudas respecto a qué llevó al jefe de Estado a hablar de "guerra".

En ese marco, un reportaje de El Mostrador menciona un informe Nº2 -con fecha de ese 20 de octubre- de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), conducida entonces por el general Guillermo Paiva, que fue entregado a través del ahora ex ministro de Defensa Alberto Espina a Piñera, en la reunión que tuvo lugar en el recinto militar horas antes de que formulara el referido y cuestionado discurso.

En el documento la DINE atribuía a un "batallón de 600 agentes" de la inteligencia venezolana y cubana, que presuntamente ingresaron clandestinamente a Chile, la autoría de diversas operaciones insurreccionales en el país que derivaron en el estallido y la crisis social; en específico, apuntaba al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y al G2 (Dirección de Inteligencia cubana).

Según el Ejército, "Pedro Carvajalino, de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta, sería uno de los comandantes del SEBIN/G2 a cargo de la ofensiva insurreccional para Chile"; dicho nombre, sin embargo, resultó ser no más que un youtuber y tuitero fanático del Gobierno de Nicolás Maduro, de origen colombiano, y "Zurda Konducta", un programa de televisión.

Incluso la DINE, en busca de una explicación mayor, planteó que los hechos de la crisis social tenían directa relación con el Foro de Sao Paulo realizado meses antes, en julio de 2019 en Caracas, capital de Venezuela: en el informe se apunta que allí se fraguó el estallido en Chile y que ciertas personas que participaron del evento tuvieron participación en la organización y dirección de las actividades de manifestación para desestabilizar el orden constitucional chileno.

INFORME DE LA ANI DERRIBÓ ERRORES DE LA DINE

Un informe paralelo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) descartó las hipótesis militares, primero afirmando que Carvajalino en Venezuela no cuenta con el perfil para ser un agente de inteligencia, toda vez que ninguna agencia seria o servicio de ese tipo publica abiertamente en redes sociales sus acciones, estrategias y, además, con su nombre real; mientras que "este sujeto es tendencia en redes sociales, vocifera y publica todas sus supuestas actuaciones de agitación y organización".

También derribó la idea de que el Foro de Sao Paulo estuviera detrás del estallido social, puesto que "no existen antecedentes o evidencias suficientes para establecer que desde esta actividad se organizó o planificó los hechos desarrollados desde el día 19/10/19 en nuestro país, mucho menos afirmar que estos hechos se encuentran articulados y dirigidos desde el Gobierno de Nicolás Maduro".

"Sin embargo -precisó-, a través de fuentes abiertas es posible sostener un aprovechamiento desde el gobierno venezolano de los hechos de efervescencia social actuales para atribuirse la organización de estos y lograr generar un impacto a nivel internacional en relación a sus capacidades y estrategias, en definitiva, demostrar algo que no es".

El informe de la DINE había identificado además a una ciudadana venezolana conocida en Twitter bajo el nombre de "JUDITH BELANDRIA" como organizadora de coordinaciones y llamados a participar en estos hechos de violencia en contra del Gobierno chileno, imputación sobre la base de una publicación que hizo presuntamente en los días previos, donde llamaba a protestar el 20 de octubre a las 18:00 horas en el sector del Paseo Bulnes.

Sin embargo, según El Mostrador, se comprobó que correspondía a Josefina Judith Belandria Aldana, quien cuenta con visa temporaria por Refugio y es una conocida activista antichavista y antimaduro; asimismo, la mencionada publicación databa realmente de marzo de 2019, un convocatoria para expresar su apoyo al pueblo venezolano en una actividad denominada "Una Vela por Venezuela", liderada por Guarequena Gutiérrez, entonces representante en Chile de Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela.

¿INFORME DINE LLEVÓ A PIÑERA A HABLAR DE "GUERRA"?

Fue consultado este miércoles el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien apuntó que "los informes de inteligencia, en primer lugar, son secretos, y segundo, son insumos para las decisiones de la autoridad".

En ese sentido, aseguró que "la autoridad tomó decisiones respecto a un número importante de documentos e informes, no solo ese; no considero que se haya concluido un error porque no fue el único informe tomado en cuenta".

Asimismo, rechazó que el informe de la DINE haya sido lo que llevó a Piñera a hablar de "guerra" apenas dos días después de estallada la crisis social: "Es una elucubración que no comparto", dijo Pérez, quien en esa fecha era senador.

Cooperativa intentó conocer las versiones del ex ministro Espina y el general Paiva, hoy jefe de la defensa nacional en Tarapacá en el marco del estado de catástrofe por la pandemia, pero ambos declinaron referirse a la publicación.

"RECIBIMOS MUCHOS INFORMES"

Por su parte, en una pauta de prensa fue preguntado el propio Mandatario, quien evitó ahondar en detalles.

"Recibimos muchos informes y cada vez que había antecedentes relevantes los pusimos a disposición de la Fiscalía para que los investigaran", respondió Piñera escuetamente.