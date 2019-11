Apoderados de un colegio de Macul denuncian abusos en detención de cinco escolares

Apoderados del Liceo Villa Macul Academia denuncian abusos en la detención de cinco escolares la mañana de este martes. Desde la Corporación Municipal detallan que algunos alumnos tienen signos de golpes y que a las tres detenidas las desnudaron en la 46° Comisaría de Carabineros.

Los hechos sucedieron luego de una manifestación de alumnos y profesores del establecimiento, ubicado en calle Los Plátanos, donde, según la denuncia, se detuvo a cuatro alumnos del establecimiento y a un quinto joven, estudiante de un colegio de San Joaquín que sólo iba pasando por ese lugar.

Ángelo Torres, director jurídico de la Municipalidad de Macul, detalló que "tomaron detenidos a estos muchachos, que son tres niñas y un niño, y a otro niño que fue detenido en un paradero de micro, que estaba volviendo de su colegio a su casa".

Según el relato del funcionario municipal, los detenidos "fueron trasladados, se constataron lesiones, uno de ellos, un muchacho, tiene evidentes signos de haber sido golpeado en su cara con una luma, otra muchacha tiene heridas en sus piernas, fueron constatadas esas lesiones".

"Posteriormente, acá en la comisaría tomamos contacto con una jueza de garantía que se apersonó y sentimos la narración de las muchachas en la que ellas dijeron que habían sentido vejámenes dentro de la comisaría, entonces, como Corporación Municipal, vamos a asumir la representación de los muchachos y vamos a presentar una querella con la cual podamos investigar esta situación", añadió.

Los denunciantes aseguran que lo más grave que realizaron fue encender una fogata en el lugar, pero que en ningún momento se registraron enfrentamientos con carabineros.

AHORA: Apoderados de Macul denuncian abusos en detención de 5 escolares durante esta jornada. Desde la Corporación Municipal detallan que algunos alumnos tienen signos de golpes y que a las 3 detenidas las desnudaron #CooperativaTeSuma @Cooperativa pic.twitter.com/ik5m5DbqVE — Pablo Álvarez (@pabloalvarezap) November 5, 2019

Los cinco jóvenes fueron liberados

Pese a que los apoderados solicitaron que los jóvenes fueran liberados con el compromiso que se presentarían en la fecha que fueran citados a declarar, la Fiscalía determinó que los cinco detenidos pasen la noche en la 46° Comisaría de Macul a la espera de su control de detención, que se realizará la mañana del miércoles, sin embargo, todos quedaron en libertad durante la noche.

Paula Curivil, madre del joven de 15 años detenido en un paradero de micro, alumno de un liceo de San Joaquín que regresaba a su casa al momento de ser aprehendido, afirmó que "lo tomaron entre seis uniformados de Fuerzas Especiales, es una fuerza desmedida. Todos ellos están bajo una represión tremenda, esa es la situación que estamos viviendo en nuestro país".

Una de las jóvenes liberadas relató a Cooperativa que "en la detención me trataron súper mal, me empujaron, me caí y me rompí la rodilla, pero aquí en la Comisaría estuvo todo bien, ningún problema".

Respecto a las denuncias de desnudamiento, la afectada afirmó que "nos hicieron sacarnos la falda y nos bajaron los calzones para revisar si teníamos algo más, una no quiso sacárselos y no la dejaron. A los hombres los llevaron a constatar lesiones y no les hicieron eso".

AHORA: los 5 escolares fueron liberados desde la 46° Com de Macul. Alumnas relatan que les hicieron bajarse la ropa interior y uno de los menores denuncia golpes. Municipio se querellará y Gral Rozas asegura que acogerán eventuales denuncias para iniciar sumarios @Cooperativa pic.twitter.com/r4AkKivLLZ — Pablo Álvarez (@pabloalvarezap) November 6, 2019

Municipalidad de Macul se querellará

Hasta el lugar llegó el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien realizó las gestiones para lograr la liberación de los cinco jóvenes.

"El fiscal, en un principio, había determinado que pasaran la noche en la Comisaría, lo que a nosotros nos parecía absolutamente excesivo. Hemos acompañado este proceso todo el día con el fin de sacar a los cinco niños, cuatro menores de edad", sostuvo el alcalde.

Montoya dijo que "tenemos denuncias de las niñas de eventuales vejámenes y como corporación y municipio también nos vamos a hacer parte de las eventuales querellas que va a efectuar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entendiendo que si estas denuncias son realistas nosotros también vamos a acompañar estas querellas".

En tanto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que "si hay una denuncia, la vamos a acoger, la vamos a colocar en conocimiento del Ministerio Público y vamos a iniciar el sumario administrativo".