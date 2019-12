Arresto domiciliario para sujeto acusado de usar rifle en medio de las protestas

Con arresto domiciliario total quedó un hombre acusado de disparar con un rifle a personal de Carabineros, el pasado viernes, en el marco de las manifestaciones realizadas en el sector de Plaza Italia, en el centro de Santiago.

El individuo, identificado como Rodrigo Godoy, de 32 años, fue registrado por cámaras vigilancia en la intersección de Alameda con Ramón Corvalán, y seguido hasta Loreto con Santa Filomena, donde fue arrestado y se le incautó el arma, informó El Mercurio.

Carabineros del os9 logra la detención de un sujeto que portaba un rifle a postones con el cual efectuaba disparos a @Carabdechile. #OrdenyPatria #GraciasCarabineros pic.twitter.com/Kzgp1yjjLF — Carabineros de Chile (@Carabdechile) November 30, 2019

"Detuvimos a un hombre adulto, quien fue sorprendido haciendo uso de un arma neumática, un rifle a postón de 5,5 mm. Él no sólo disparaba hacia personal de Carabineros, sino que también hacia las personas que se encontraban manifestándose", señaló al diario el coronel Juan Francisco González, jefe del Departamento del OS-9.

El oficial también indicó que el imputado se hallaba en lo que se denomina como "primera línea, completamente encapuchado" y acompañado "por otros individuos que, mediante escudos, cubrían el accionar de esta persona".

Acusado de homicidio frustrado

La jornada del sábado se llevó a cabo el control de detención de Godoy, donde la Fiscalía informó que el acusado fue "formalizado por el delito de homicidio frustrado".

"El tribunal dispuso en su contra una medida cautelar de arresto domiciliario total", dio a conocer la fiscal Debora Quintana, en palabras reproducidas por El Mercurio.

Se determinó un plazo de 80 días de investigación en el caso de Godoy, que no tenía antecedentes penales al momento de esta detención. La Ley Sobre Control de Armas no incluye a los rifles de aire comprimido. Por esta razón, el encapuchado no afrontó cargos por porte ilegal de arma de fuego.