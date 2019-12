Bernardo Larraín: El crecimiento sustentable hará sustentable la agenda social

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín Matte, llamó a no descuidar, en el contexto actual de "urgencias sociales", la preocupación por el crecimiento económico.

En conversación con Cooperativa, el líder empresarial afirmó que el proceso de desarrollo de Chile hace indispensable aumentar la recaudación fiscal para financiar bienes sociales, pero apuntó que esto requiere, a su vez, asegurar condiciones para la actividad del mundo privado.

"Todos sabemos que hay urgencias sociales, una agenda social que debe tener una respuesta de corto plazo, pero no todo se puede resolver aquí y ahora. (...) Si bien hay conciencia de que es fundamental una inyección social en pensiones, en medicamentos, en salud; la solución a todos los problemas no va a ser hoy día. Por lo tanto, tan importante como ese hito cero -la inyección inicial- es trazar una ruta de largo plazo", dijo Larraín a Lo Que Queda del Día.

"Yo creo que es necesaria una ruta de recaudación tributaria para el mediano plazo. Los países, en la medida en que van creciendo, van subiendo su recaudación. Chile hoy día recauda, aproximadamente, un 20 por ciento del Producto, y con los debidos ajustes es similar a lo que recaudaban países de la OCDE con igual nivel de desarrollo al que Chile tiene hoy día. Obviamente, en la medida en que vamos creciendo, va a haber que seguir subiendo la recaudación tributaria", señaló el líder de la Sofofa.

"Sin crecimiento no hay de dónde recaudar"

"Comparto lo que dicen José de Gregorio y el ministro (Ignacio) Briones en el sentido de que hay que trazar un camino de mayor recaudación en la medida en que la economía crezca, de forma tal de poder aumentar la inversión en los bienes públicos que los chilenos demandan, como educación, salud y pensiones", agregó Larraín, que aclaró que no es partidario, en este momento, de un alza fuerte de impuestos a las empresas.

"No es prudente hoy día plantear alzas de impuestos más allá de las que ya se pactaron en el acuerdo tributario en el Senado (...) Todo lo que sea hoy día recaudar más desde la empresa implica, en el fondo, restringir sus posibilidades de inversión", afirmó.

"¿La recaudación de dónde proviene? Del crecimiento de la economía, de la actividad empresarial. Por lo tanto, no sacamos nada con hacer una inyección social hoy día si ésta no es sustentable en el largo plazo, y para que sea sustentable en el largo plazo debe haber crecimiento, y ese crecimiento debe alimentar una mayor recaudación", indicó.

"Sin crecimiento no hay de dónde recaudar. Por lo tanto, (...) no dejemos debajo de la alfombra el imperativo de encontrar una nueva senda de crecimiento sustentable, porque eso es lo que hará sustentable la agenda social y permitirá que la inyección social de hoy día no sea una frustración mañana", sentenció.