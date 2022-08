Bombas molotov y barricadas: Nueva jornada de protestas en el Instituto Nacional y Liceo Aplicación

Estudiantes del Instituto Nacional protestaron en el centro de Santiago y levantaron barricadas en las afueras del establecimiento.

En el lugar salieron los denominados "overoles blancos" para enfrentarse con personal de Carabineros utilizando bombas molotov. Uno de estos elementos incendiarios cayó en el segundo piso del establecimiento.

"Todos los días no nos dejan trabajar. El problema es que estos muchachos no entienden nunca... Si tú les dices algo te agreden, te golpean, pero muchas veces son encapuchados que no están en el colegio, son gente de afuera", señaló una de las comerciantes afectadas producto de los enfrentamientos.

Asimismo, en calle Cummning, encapuchados comenzaron a manifestarse fuera del Liceo Aplicación y se enfrentaron carabineros.

Al igual que en el Instituto Nacional, manifestantes encendieron basureros, levantaron barricadas y también atacaron a personal policial con bombas molotov. Además, los estudiantes comenzaron a lanzar los elementos incendiarios, muebles y pupitres desde el interior del establecimiento.

Una apoderada del Liceo Aplicación comentó que "yo tengo nietos ahora y se perjudican, pierden el año. Yo le hablo y le dijo 'así como está el país no se consigue nada; los únicos que pierden son ustedes'".

Para el mediodía, las y los profesores del Liceo de Aplicación se dedicaron a limpiar el exterior del establecimiento luego de los disturbios generados por estudiantes.

Profesores del Liceo de Aplicación limpian el exterior del establecimiento luego de los disturbios generados por estudiantes, hubo enfrentamientos con carabineros por más de un hora. #CooperativaContigo pic.twitter.com/dA1MOyD8ec — Felipe Cofré (@_felipecofre) August 19, 2022

En tanto, en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) también se registran manifestaciones.