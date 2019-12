Briones "optimista sobre el futuro": Si la cotidianidad vuelve, tenemos una economía sana para retomar

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se manifestó "optimista sobre el futuro" y confiado de que si "la cotidianidad" regresa al país, habrá una economía sana para continuar con la agenda social.

Briones, en conversación con El Mercurio, manifestó que "soy optimista sobre el futuro. Ahora cuando la normalidad se retoma, vemos que las calles vuelven a llenar de gente, que los cafés y los comercios vuelven a abrir y eso da mucho optimismo".

"Si la cotidinaidad vuelve, tenemos una buena base y una economía sana para retomar. Por eso es tan importante que todos compartamos responsabilidad de hacer un llamado al fin de la violencia", manifestó el secretario de Estado.

El ministro de Hacienda remarcó que es "fundamental generar acuerdos" porque estos "son señales esperanzadoras para la ciudadanía y los mercados. La salida de esta crisis se soluciona con más diálogo, más conversación y con más democracia".

Egoísmo político

Eso sí, Briones criticó a quienes llevan adelante banderas individualistas en el mundo político, lo que, remarcó, no ayuda a superar la crisis. "Lo que estamos viendo hoy en la discusión política es una cosa muy paradojal porque hay un mundo que ha hecho de este individualismo egoísta su agenda de lucha, y no deja de ser paradojal que muchos de esos actores renuncian al actuar colectivo y privilegian el actuar individual".

También respondió a los economistas que dicen que el gobierno es "entreguista". El ministro de Hacienda enfatizó que "otra cosa es con guitarra".

"Mantener el inmovilismo cuando el contexto cambia, me parece que sería una reacción equivocada. Si avanzar en competencia es ir contra las ideas del sector, o avanzar en una agenda antiabusos, o ser sensibles a construir una hoja de ruta en pos de una agenda social exigente, bueno, a mucha honra ir contra ideas del sector", enfatizó.

Briones añadió que "no hay nada que me dé más lo mismo que mi popularidad, vine a trabajar por el gobierno del Presidente Piñera, quien me convocó, y estoy haciendo mis máximos esfuerzos por aportar y trabajar por Chile y por los chilenos y chilenas. Eso es lo único que me motiva".

Negociación con el sector público

El ministro Briones también se refirió a la propuesta entregada a la mesa del sector público con un incremento de las remuneraciones de 2,7 por ciento a quienes ganen menos de 1,7 millones de pesos bruto y de 0,7 por ciento a quienes perciban sobre ese monto.

Briones sostuvo que "el país vive una situación compleja, distinta, excepcional, y eso nos obliga a tener un reajuste del sector público también distinto".

"Hemos dicho que en un momento en que la principal preocupación de los chilenos es no perder la pega ni su sueldo, nos parecería contraproducente que en el empleo público estemos hablando de aumentar salarios", planteó.

El titular de Hacienda puntualizó que "esta es una discusión continua en la que hemos tenido más de 200 mesas de trabajo para avanzar en los más diversos ámbitos. Si estamos hablando de desigualdad de ingreso, partamos por casa. Insisto en que se ha avanzado contundemente en todos los otros puntos y yo quisiera creer que en el momento que vive Chile hoy, el factor monetario y particular en el sector público, siendo importante, no puede ser lo único".