Cadem: 66% de los chilenos está a favor de que continúen las movilizaciones masivas

El apoyo a las movilizaciones sociales subió 10 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, al 66 por ciento, según la última encuesta de febrero de la consultora Plaza Pública-Cadem (ver archivo adjunto), difundida este lunes.

El sondeo se hizo entre el miércoles 26 y el viernes 28 de febrero, a cuatro meses del inicio de la crisis social en Chile, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha dejado ya al menos 30 muertos y miles de heridos.

En el estudio anterior, del 21 de febrero, un 56 por ciento de los encuestados se mostró a favor de que continúen las movilizaciones y marchas. El rechazo a las protestas, en tanto, cayó nueve puntos, del 40 al 31 por ciento.

Asimismo, el 92 por ciento de los consultados cree que en marzo o abril volverán las movilizaciones masivas en las calles, mientras que el 81 por ciento prevé que se generen nuevos focos de violencia extrema.

Descontento social versus problema de orden público

Respecto al estallido social, un 71 por ciento de los encuestados cree que la crisis que se está viviendo en el país corresponde a un "descontento social generalizado", mientras que un 21 por ciento plantea que se debe a un "problema de orden público y de grupos violentistas organizados".

Sobre esto último, el 68 por ciento está a favor con que "se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones".

En tanto, un 70 por ciento (-10 puntos) cree que cuando Chile logre superar la crisis, el país será mejor que antes; 15 por ciento, (+7pts) que será igual; y 12 por ciento (+3pts), que será peor de lo que era.

La encuesta incluyó también consultas sobre la última versión del Festival de Viña del Mar, que el 67 por ciento de los encuestados dijo haber visto.

El 73 por ciento de ellos valoró positivamente la rutina humorística de Stefan Kramer, quien estuvo en la jornada inaugural del certamen, y un 66 por ciento aprobó la presentación de la cantante chilena Mon Laferte.

Aprobación del Presidente Piñera se mantiene en 12%

Por su parte, en la cuarta y última semana de febrero, la aprobación a la gestión del Presidente Sebastián Piñera se situó en un 12 por ciento, sin diferencias con respecto a la semana anterior, mientras que su desaprobación cayó dos puntos porcentuales, al 81 por ciento.

Según los encuestados, las principales razones para afirmar que el Presidente Piñera ha hecho un mal Gobierno son, primero, el no satisfacer las demandas sociales (38 por ciento), no controlar el orden público (28 por ciento), un mal equipo de ministros (20 por ciento) y una economía que no crece ni genera los empleos que se esperaban (8 por ciento).

La labor del gabinete ministerial, en tanto, registró esta semana un 14 por ciento de aprobación y 81 por ciento de desaprobación, sin diferencias en relación a la encuesta previa.