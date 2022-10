Cámara de Comercio: Lo peor es normalizar que hay fechas en que nos preparamos para el vandalismo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Ricardo Mewes, criticó que hay fechas que "no podemos normalizar" tomando medidas para "preparamos para actos vandálicos", ejemplificando con la conmemoración del estallido social mañana martes, por lo que expresó que "no me parece a mi que eso sea vivir en una sociedad en paz".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel del gremio del comercio indicó que el "gran temor" que tienen para este 18-O es que "vuelvan los saqueos de los locales comerciales y sean vandalizados y los dueños y trabajadores pierdan su fuente laboral, esa es nuestra principal preocupación".

En esta línea, criticó que "lamentablemente tendemos a normalizar estas fechas y es lo peor que nos puede pasar, porque todos vamos a saber que el próximo 18 de octubre también vamos a cerrar temprano, nos vamos a ir para la casa; el Día del Joven Combatiente (29 de marzo) se cierra temprano... hay fechas que no podemos normalizar como que nos preparamos para actos vandálicos".

"No me parece a mi que eso sea vivir en una sociedad en paz -continuó-, en una sociedad tranquila que realmente el Estado vele por la seguridad de sus habitantes para vivir libremente".

Además, dijo que después de 36 meses posteriores al estallido social "todavía hay locales cerrados en el centro de Santiago, donde hay sobre los 600 locales cerrados, y hay una migración de los centros de las ciudades hacia otros lados porque claramente hay un déficit de seguridad importante".

Finalmente, sobre las medidas que se tomarán por parte el Gobierno, el timonel de la CNC valoró que haya 25 mil efectivos de Carabineros en las calles del país, pero fustigó que "eso no es suficiente, porque ya llevamos 36 meses donde el comercio ha sido vandalizado, entonces aquí se requiere un proceso en que a través de inteligencia, a través de los mecanismos que el Estado tiene vaya generando un espacio de seguridad".

En tanto, hizo un llamado a los locatarios que "en la medida que no se vea afectada la seguridad, que abran sus locales, que reciban a sus trabajadores, que puedan dar servicio al público, pero cuidando mucho que no se vea puesta en riesgo la seguridad de las personas que es algo que a nosotros nos ha interesado siempre".