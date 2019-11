Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.

La sesión se desarrolló sin la presencia del ex titular de Interior en la Sala y sin ministros.

La acusación obtuvo 79 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

El Secretario de la Cámara informa que el voto del @DipCristobal Urruticoechea es en contra, a pesar de aparecer a favor, por un problema en su pupitre. — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) November 28, 2019

En votación, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó más temprano la "cuestión previa" planteada por la defensa del ex ministro respecto a la acusación constitucional en su contra, pronunciándose los diputados con 70 votos a favor, 79 en contra y una abstención.

Posteriormente, se entró al fondo del libelo, siendo el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) quien sustentó la acusación en una intervención que se extendió por 90 minutos.

"No estamos cuestionando la facultad de decretar el estado de emergencia, sino que las consecuencias que de éste se derivaron. Nuestra conclusión es que el ex ministro del Interior y de Seguridad Pública Andrés Chadwick es responsable por omitir tomar acciones para evitar la flagrante vulneración de los derechos constitucionales, del debido proceso legal, de la inviolabilidad del hogar y de la libertad personal y seguridad individual de miles de personas de la República, producto de aplicarse medidas no contempladas en estado de excepción constitucional de emergencia, que es el decretó concurriendo con su firma", argumentó el parlamentario.

Y enfatizó: "Esto no es venganza, esto es justicia. Esto no es revancha, esto es responsabilidad política".

"Aquellos hechos que son reales quedan mezclados con otros que no son reales"

Posteriormente, respondió el abogado Luis Hermosilla, quien defiende al ex ministro, y se hizo cargo de algunos de los hechos incluidos en el relato de la acusación y causó sorpresa cuando el abogado puso en duda uno de los casos, en circunstancias que todavía se está investigando.

"Aquellos de esos hechos que son reales quedan mezclados con otros hechos que no son reales. El caso del joven estudiante, entiendo que de Medicina, que en Pedro Aguirre Cerda habría sido violado por carabineros en la comisaría, incluso con la introducción de una luma. Yo quiero señalar, responsablemente, no sólo no ha habido formalización, sino que el relato de los fiscales y el reconocimiento y las circunstancias en que ese joven hace la denuncia, dos días después de ser detenido, después de pasar por Santiago 1, en la audiencia de control de detención", dijo, desestimando el caso, por el cual se querelló el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Además, durante su intervención en la mañana, el abogado Hermosilla alegó que se imputa hechos de terceros atribuidos arbitraria o insuficientemente al ex ministro Chadwick.

El defensor sostuvo "al ex ministro Chadwick se le pretende, en la acusación, hacer responsable de delitos 'vinculados a la tortura y otros tratos crueles', heridas en civiles, a un caso concreto de un menor detenido junto a tres adultos más. La gravedad de estos hechos me hace plantear la necesidad de que estos temas sean tratados con el mayor cuidado y delicadeza".

"Lo mismo le pido a los acusadores, porque esta cadena de hechos sigue operando hasta el día de hoy, pasado un mes que el ministro Chadwick dejó el cargo, siguen habiendo situaciones graves en materia de derechos humanos", graficó.