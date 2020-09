Según el dirigente Iván Mateluna, de FedeQuinta, la movilización será pausada en general, aunque todavía no hay un pronunciamiento desde la CNTC. En la rama FedeSur, por su parte, dicen que aún no tienen acuerdo y por ahora mantienen la paralización, a diferencia de lo anunciado por FedeQuinta. En el séptimo día de la protesta, la DC confirmó que acusará constitucionalmente al ministro Víctor Pérez por no aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

