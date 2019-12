Canciller Ribera asegura que demandas sociales surgieron luego de imposibilidad de usar el Metro

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, aseguró que la crisis y el malestar social en Chile derivaron desde la imposibilidad de usar el Metro.

En una entrevista concedida a El País, de España, el canciller sostuvo que hay que tener claro que el incendio de varias estaciones aquel viernes 18 de octubre "es sólo violencia de grupos anárquicos y que el malestar social se deriva de la imposibilidad de usar el Metro. Es con posterioridad cuando surgen las demandas sociales. Son dos temas distintos".

"Esto comienza con una convocatoria por parte de estudiantes de secundaria para no pagar el Metro de Santiago, a la cual se suman luego grupos anárquicos y el 18 de octubre empiezan a producirse manifestaciones por parte de grupos limitados que rompen los validadores o lectura de códigos de las tarjetas", declaró el ministro.

Esto "obligó a millones de personas a trasladarse desde el centro de Santiago a sus domicilios sin que la ciudad esté preparada para ello", aseguró el secretario de Estado.

Para el encargado de las relaciones internacionales, "el caso chileno es propio de la posmodernidad, las convocatorias se producen por las redes sociales, no hay líderes prestablecidos, no hay demandas concretas y son los sectores de la clase media los que protestan. No hay con quien negociar".

"El problema en Chile es multifactorial"

A juicio del ministro Ribera "el problema en Chile es multifactorial. Primero, el Estado no fue capaz de prevenir el comportamiento de grupos anárquicos y violentos y luego los grupos políticos no fueron capaces de prever un malestar social que no se puede atribuir a este Gobierno".

El canciller remarcó que "el crecimiento económico por sí solo no garantiza la estabilidad, sino que se requieren otros elementos como una relación de mayor dignidad entre los ciudadanos, de mayor respeto por parte de las empresas hacia los consumidores y mayor colaboración de los ciudadanos entre sí".

Ante la consulta si las protestas han perjudicado la marca de Chile, Ribera enfatizó que "no hubo una crisis institucional, sino primero una crisis violenta y luego una crisis social. Pero las instituciones soportaron la crisis, el sistema ha demostrado ser fuerte y estable".

Sobre el tema de la intervención extranjera en las protestas, el canciller apuntó que "según informaciones provenientes de Estados Unidos, alrededor del 10 por ciento de las comunicaciones por Internet y los tuits enviados desde el día 18 de octubre provienen de un país de Europa Oriental y, de ese porcentaje, una gran mayoría estaban orientados a generar desinformación en Chile y otra parte estaba destinada a crear un clima hostil hacia Chile en el extranjero".