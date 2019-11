Carabineros anunció posibilidad de presentar acciones legales contra Mon Laferte tras acusarlos de incendiar el Metro

La cantante Mon Laferte ha sido una de las más activas artistas nacionales en apuntar las acciones realizadas por el Gobierno de Sebastián Piñera desde el estallido social del 18 de octubre, con fuerte énfasis en condenar la acción de Carabineros y también de fuerzas militares.

Bajo ese contexto, fue entrevistada por la periodista Patricia Janiot para un programa de Univisión, donde analizó diversos tópicos. Una de las preguntas fue sobre los actos de violencia contra la propiedad pública y privada durante manifestaciones.

"¿A ti te parece que quemar un supermercado, que está asegurado, que son transnacionales, de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente? ¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?", dijo.

Bajo ese sustento, prosiguió. "Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Pero si tengo que ir a quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas no de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado".

Tras eso, la periodista cuestionó sus dichos sacando a relucir los ataques incendiarios a diversas estaciones del Metro de Santiago. "Eso se está estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando", lanzó la intérprete.

Dichos que no pasaron inadvertidos para Carabineros, quienes a través de un mensaje en redes sociales informaron que están viendo la posibilidad de presentar acciones legales contra "quien sin fundamente divulgue estas imputaciones".