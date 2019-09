Chadwick y protestas del jueves: Vimos a vándalos que no creen en la democracia

Luego de la jornada de protestas que se extendió por gran parte del país este jueves, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que las manifestaciones fueron protagonizadas por "vándalos" que "no respetan ni creen en la democracia".

Desde la madrugada y bajo el lema "Nos cansamos, nos unimos" se produjeron cortes de tránsito y cacerolazos en diferentes partes de las principales ciudades de Chile, manifestaciones que se mantuvieron intermitentemente durante todo el día, con enfrentamientos esporádicos entre quienes protestaban y Carabineros.

En la tarde incluso se produjo un ataque a pedradas al auto del director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, en la esquina de la Alameda con Santa Rosa en Santiago, situación que no causó lesionados en la comitiva, pero sí dejó dañado el vehículo fiscal del jefe policial.

Ante estos hechos, el jefe de gabinete, durante una actividad en Chillán, planteó que "ayer tuvimos un día en que se llamó a una jornada de manifestaciones ¿y qué vimos? Vimos a un grupo de personas que no respetan ni creen en la democracia, que no creen en los caminos de la democracia y recurren no a manifestaciones en las que expresan su opinión; recurren a acciones de violencia y nosotros las condenamos categóricamente".

"¿Qué es lo que quieren?"

"Se hicieron actos, fogatas, interrupción de tránsito en la madrugada de ayer. ¿A quién perjudican? A la señora, al trabajador, al ciudadano que va a tomar su micro para ir al trabajo. A ellos los perjudican, a ellos les causan daños. ¿Qué es lo que quieren esos vándalos?", se preguntó Chadwick.

"Carabineros ejerció sus atribuciones para efectos de mantener el orden público y controlar a estos verdaderos delincuentes y vándalos que hacen este tipo de manifestaciones solo para provocar daños. (...) Tuvimos 135 detenidos y el Ministerio del Interior se va a querellar para efectos que esos detenidos puedan efectivamente, si así se determina por los tribunales, y esperamos contar con la colaboración de la justicia, puedan cumplir y recibir las sanciones que corresponde", añadió el ministro.

Y en referencia al ataque a la comitiva del jefe de la PDI, explicó que "pedradas y otros objetos que se lanzaron al auto del director de la Policía de Investigaciones y sus escoltas. Obviamente que vamos a tomar las acciones judiciales que correspondan para determinar quiénes son los responsables de ese atentado".

Consultado por Cooperativa acerca de la discusión por el blindaje de los vehículos policiales, Chadwick comentó que "estamos trabajando en ello. Vimos la situación y nos hemos preocupado de los vehículos de nuestras policías. Todos los meses me reúno con todos los generales de Carabineros del país y uno de los temas que estamos trabajando y en el que estamos avanzando fuerte es un nuevo sistema para los vehículos policiales, para dar un salto muy importante para tener más, mejores y más modernos vehículos policiales en nuestro país".