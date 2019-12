Colegio de profesores investiga desvinculación de docentes tras estallido social

El Colegio de Profesores de Iquique recaba información sobre la desvinculación de 3 profesores del Colegio Humberstone de Iquique.

Según manifestó a Cooperativa Regiones el presidente del gremio, Pedro Cisternas, la decisión del establecimiento obedecería a una persecución en contra de los docentes tras su apoyo a las manifestaciones durante el estallido social.

"Hemos visto que se despiden a tres profesores donde se configura una aparente persecución justamente producto de la situación de estallido social que vivió el colegio, la ciudad, el país, y la toma que en particular se produjo en el Colegio Humberstone", indicó.

Escritos alusivos a los despidos estampados en el frontis del colegio. (Foto: Daniela Esquivel, Cooperativa)

Cisternas fue enfático en señalar que como Colegio de Profesores no permitirán tales acciones, sobretodo cuando -a su juicio- no existen argumentos válidos.

"Estas situaciones no las vamos a soportar, no las vamos a permitir en los colegios, toda vez que ha sido un año tremendamente anormal, y que ahora despidan a profesores, viene a agravar aún más la situación. Chile no es el mismo y despidos de profesores sin motivos plausibles ni evidente frente al quehacer profesional, no son válidos por nosotros", expresó.

Sindicato se pronuncia

Daisy Páez, secretaria y vocera del Sindicato de Profesores y Asistentes de la Fundación Nebraska -a la que pertenece el establecimiento, declaró a Cooperativa Regiones que "es un amedrentar, sembrar el miedo porque sabemos que estos colegas son los que siempre son opinantes, que siempre están participando, que siempre dicen las cosas como son".

"Ellos (la fundación) argumentan necesidades de la empresa, pero sabemos que no es así", indicó la también profesora de inglés.

Por último indicó que como sindicato iniciarán las acciones legales que correspondan frente a todos los casos de despido.

Despido injustificado

Para apoderados y alumnos del colegio la toma del establecimiento el día 9 de noviembre, fue una de las situaciones que generó la desvinculación -en particular- de la profesora de Lenguaje, ya que su hijo fue uno de los dirigentes al interior de la toma.

En la foto, uno de los profesores desvinculados recibiendo muestras de cariño por parte de los estudiantes. (Foto: Alumnos)

"Esto no es por un motivo laboral, al contrario, consideramos que son unos de los mejores profesores del colegio. En el caso de la profesora fue por el hecho que uno de sus hijos fue el dirigente de la toma y de las movilizaciones que se realizaron en el colegio", sostuvo una alumna del establecimiento quien quiso resguardar su identidad por miedo a represalias.

"Los apoderados nos damos cuenta que son profesores que en su actuar se caracterizaban por ser intachables, por hacer buenas clases, por formar gente con pensamiento crítico. Hasta donde sabemos no hay justificación del despido... no se les ha despidido por tener mal desempeño, al contrario, han representado al colegio en olimpiadas, en congresos", indicó una apoderada del establecimiento.

Consultados por las desvinculaciones, desde el establecimiento declinaron referise a la situación.