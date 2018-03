Confech criticó "trato indigno y degradante" de Carabineros en protesta frente al Mineduc

La Confech exigió mayores explicaciones desde Carabineros por su actuar en la protesta en el frontis del Ministerio de Educación tras el fallo del Tribunal Constitucional este miércoles, en el que un efectivo agredió a un estudiante.

La institución anunció anoche que comenzarán una investigación interna por el caso de Fernando Quintana, quien producto de los golpes quedó inconsciente y se le declaró un TEC cerrado cuando fue a constatar lesiones a un centro asistencial cercano.

Sandra Beltrami, vocera de la Confech y presidenta del centro de estudiantes de la Universidad Arcis, entregó este jueves en La Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Andrés Chadwick y al Presidente Sebastián Piñera, y aprovechó de criticar el comportamiento de la policía.

"Hubo también personas que fueron lesionadas, que fueron tratadas de muy mala manera por Carabineros de Chile, dando un trato totalmente indigno y degradante", sentenció.

Beltrami agregó que con estas agresiones "hay tratados internacionales que fueron ratificados por Chile que en este momento no se están cumpliendo. No hubo provocación alguna, no hubo ningún tipo de comisión de delito".

Además del caso puntual de Quintana, otros han denunciado que el personal de Carabineros no cumplió con llevar a los afectados a constatar lesiones y disparó chorros de agua dirigidos a las cabezas de algunos de los manifestantes, e incluso a militantes de Revolución Democrática.

Si bien la protesta espontánea no tenía autorización de parte de la intendencia, tampoco reunió a una gran afluencia de público, por lo que varias personas creen que no se justificaba este actuar de la institución.

La espera del Gobierno

En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se mantiene a la espera del término de la investigación interna en Carabineros.

"Hemos pedido la información correspondiente y estamos a la espera de ella, y el propio general Soto me señaló que ya estaban investigándolo", aseguró.

La Intendencia Metropolitana también solicitó la información a Carabineros, y si bien se mantienen a la espera de los resultados, han hecho un llamado a los estudiantes a solicitar autorización para futuras marchas y así evitar que la situación vuelva a ocurrir.