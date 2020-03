Corte inició sumario contra juez que revocó prisión preventiva de presuntos integrantes de "primera línea"

La Corte de Apelaciones decidió abrir un sumario en contra del juez Daniel Urrutia luego de que el magistrado decidiera revocar la prisión preventiva en contra de 13 presuntos integrantes de la denominada "primera línea".

Durante la mañana de este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía decidió cambiar la medida cautelar a los formalizados por el delito de desórdenes públicos, desde prisión preventiva a arresto domiciliario total.

Según explicó Urrutia, quien tomó la decisión de oficio, se debía a razones sanitarias, buscando evitar el contagio de Covid-19 de los imputados.

Tras conocer esta resolución, el pleno de la Corte de Apelaciones convocó a una reunión extraordinaria por videoconferencia para tratar el tema.

Como indicaron desde el triubnal de alzada, se decidió instruir una investigación sumaria, precisando que "atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que esto puede generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualquiera otras de idéntica naturaleza que hubiere pronunciado el juez Urrutia".

Junto a esto, recalcaron que "con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de funciones del investigado".

🔴La Corte de Apelaciones de Stgo suspendió al juez Daniel Urrutia y abrió un sumario en su contra. Esto por la liberación - de oficio- de 13 formalizados vinculados con la primera línea @Cooperativa pic.twitter.com/wYOK6tDxLR — Camila López (@g_pelusa) March 25, 2020

Asociación de Magistrados cuestionó duramente decisión de la Corte

Reaccionó a la decisión la Asociación de Magistrados, que llamó al pleno de la Corte a anular su resolución, ya que ésta -acusa- afecta "la independencia judicial interna".

Mediante una declaración pública, planteó que "sorprende que, a pesar de fundar su resolución en dicha Acta, olvidan lo que expresamente dice la misma en su artículo 4°: 'Resoluciones no impugnables por vía disciplinaria. No procederá abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, existan o no recursos procesales que permitan impugnarlas' ".

"Pero eso no es lo más grave -prosigue la Asociación-, sino la severa afectación a la independencia judicial interna. Incluso el recurso de queja, tantas veces objetado por este gremio precisamente por su incidencia en debilitar la independencia interna, exige que sea la parte agraviada quien lo interponga. ¿Qué debemos esperar de este tipo de decisiones? ¿Qué juezas y jueces deban solicitar aquiescencia del superior antes de resolver?".

Complementa que "incluso, de operar las reglas del Código Orgánico de Tribunales, que permiten de oficio investigación disciplinaria, debe aplicarse un debido proceso antes de resolver y ello no puede concluir en anular una resolución, ni suspender al afectado en el ejercicio de sus funciones sin ser oído".

"Es decir, ni aún en el peor escenario legislativo es posible llegar a una afectación directa a la independencia judicial interna, de la forma en que se ha hecho en esta ocasión", fustiga la Asociación, a la vez que sostiene que, "no menos importante, esta decisión ha preterido el fuero gremial que asiste al juez Urrutia".

A su vez, el abogado defensor de uno de los imputados, Hans Bevensee, analizará los pasos a seguir en caso de que no se realice pronto la audiencia de juicio oral.

"Todo va a depender de la brevedad con la que se nos fije la audiencia, porque si nos fijan audiencia para mañana, nosotros tenemos la audiencia para mañana y para las defensas es como que nada de esto hubiese pasado. Si a mí me fijan la audiencia de revisión de prisión preventiva para mayo, evidentemente generan un perjuicio y ahí tendré que ver la forma, vía recurso de amparo -que para este caso es más lento que fijar una audiencia-, de dejar sin efecto esa orden", explicó.

El jurista enfatizó que lo que les interesa como defensa "es poder discutir la prisión preventiva".