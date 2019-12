CPC: Es hora de que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, afirmó en conversación con El Diario de Cooperativa que "ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas" al comentar los cuestionamientos que existen sobre el gran empresariado a propósito de la crisis social.

El dirigente planteó que "yo creo que ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas. A la ciudadanía le cuesta entender que una persona que vende unos CDs en la calle termine siendo quemada en una cárcel, muriendo, y resulta que delitos de cuello y corbata no terminan en la cárcel".

"Eso nos hace muy mal a nosotros como sector, porque no todos los empresarios son así, pero lamentablemente termina generalizándose, por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante una ley muy dura contra los abusos de cuello y corbata", añadió.

Sobre las críticas al gran empresariado, Swett hizo "un mea culpa que me duele mucho en lo personal, de haber visto que estos temas eran importantes y no haberles dado la urgencia suficiente y eso es algo que a mí en lo personal me duele mucho".

El representante del gran empresariado agregó que "el trabajo no es solamente un salario, el trabajo tiene que ver con dignidad, con entender que detrás hay una persona que requiere una dignidad en todo su ser".

"Con respecto al modelo, yo creo que los modelos aparecen como unas cosas medias teóricas perfectas. Yo creo que no existe el modelo, creo que lo que existen son buenas o malas prácticas, son buenos o malos compromisos y lo que tenemos que tener es el compromiso de las empresas, no tiene que partir en la venta y terminar en la utilidad y estar anclado ahí, sino que es hora de que las empresas empiecen la venta y terminen con un profundo compromiso en la sociedad", concluyó.