Tras reunirse esta mañana para analizar la coyuntura, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reconoció que en el empresariado ven que existe riesgo de que la economía chilena entre e una recesión "larga y muy profunda" si no se logra "paz social" por la crisis que vive el país.

Alfonso Swett, líder del gran empresariado, admitió que "sí, vemos riesgo de recesión, de recesión técnica, son dos trimestres, tendríamos que llegar hasta marzo con números bajo cero, negativos".

"Y no solamente vemos riesgo de recesión", apuntó, explicando que "si realmente no acogemos con muchas generosidad este llamado a la paz social (formulado ayer el Presidente Sebastián Piñera), a través de un pacto social, que no se produzca pronto, vamos a tener una recesión no solamente larga, sino puede ser muy profunda".

🔵Presidente de la CPC, Alfonso Swett, ve posible recesión en la economía chilena a raíz de la crisis social.



Nueva Constitución? “Si, con participación ciudadana y respetando las instituciones”. @Cooperativa pic.twitter.com/zHTq8bngBG — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 13, 2019

Ya había planteado en Cooperativa esa eventualidad el ex presidente del Banco Central José de Gregorio, quien expuso que la "economía que va a estar extremadamente débil, que significa que no podemos descartar que el próximo año tengamos recesión y, por primera vez en muchísimos años, yo creo que desde la crisis del 82, un desempleo por encima del 10 por ciento".