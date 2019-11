Cuatro de derecha y un PS: Los diputados que analizarán la acusación contra Chadwick

La Sala de la Cámara de Diputados dio cuenta este martes de la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) y sorteó la comisión especial que analizará el libelo: quedó conformada por cuatro parlamentarios de derecha y un PS.

La instancia quedó integrada por el diputado socialista Marcos Ilabaca, el único opositor, y los oficialistas Sergio Gahona, Joaquín Lavín y Jaime Bellolio, todos UDI, y la RN Catalina del Real, que también había sido sorteada en la acusación contra la titular de Educación, Marcela Cubillos.

El libelo contra Chadwick fue presentado la semana pasada y apunta, principalmente, a su eventual responsabilidad en los hechos de violación de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden y seguridad que se dieron durante el estado de Emergencia que rigió en gran parte del país mientras él era secretario de Estado.

Los plazos que se manejan desde hoy son tres días para que el ex jefe de gabinete sea notificado de la acusación, y luego de eso, él tendrá 10 días para entregar su respuesta, sea en comparecencia ante la Cámara o por escrito.

El diputado Ilabaca apuntó que "la comisión tiene un sólo objeto, poder determinar la existencia o no de violaciones a los derechos humanos, si existe o no responsabilidad por parte del (ex) ministro del Interior respecto de los hechos graves que hoy día han estado ocurriendo en nuestro país, ese es nuestro trabajo".

Asimismo, descartó que el libelo impulsado por la oposición sea una especie de "venganza" contra el Gobierno: "No creo que sea venganza, se están ejerciendo son las facultades del Congreso, la Cámara de Diputados es política".

En tanto, Bellolio aseguró que "uno tiene que evaluar los fundamentos de la acusación, y en esos fundamentos, las razones de los acusadores y de la defensa, se tiene que ponderar. No me cabe duda que todos quienes vamos a integrar la comisión, vamos a evaluar en su justo mérito lo que se ha presentado como acusación constitucional".

Otros parlamentarios oficialistas cuestionan que las acusaciones como ésta distraen a la Cámara de poder ver proyectos que beneficien a la gente, pero sin precisar cuáles: actualmente, ninguna iniciativa de la "agenda social" del Ejecutivo está en condiciones de ser vista por la Sala.

En la acusación constitucional contra Cubillos, que fue rechazada en la Cámara, la comisión ad hoc también estuvo conformada por cuatro diputados de Chile Vamos (dos UDI y dos RN) y sólo uno de la oposición: esa vez fue Maite Orsini, de Revolución Democrática.