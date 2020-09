DC concretará acusación constitucional contra ministro Pérez por paro de camioneros

La bancada de la Democracia Cristiana (DC) decidió concretar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, debido a la inacción del Gobierno respecto de la paralización de los camioneros, que ya cumple una semana.

Este lunes la DC entregó un ultimátum de 24 horas para que el Gobierno resolviera la movilización de los transportistas, principalmente por los problemas de desabastecimiento que ha traído en el país.

El Ejecutivo ha argumentado que las negociaciones están avanzadas con los camioneros, sin embargo, la bancada de la DC decidió comenzar con la redacción de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez.

La DC comienza la redacción de la Acusación Constitucional contra el Ministro Víctor Pérez.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 2, 2020

"Habiéndose cumplido el plazo que nosotros hemos dado para solucionar la grave situación en que se encuentra el país por el paro de camioneros, he pedido a Gabriel Ascencio, diputado de la bancada, que comience la redacción del texto de la acusación constitucional", dijo el jefe de bancada DC, Daniel Verdessi.

Y señaló que "evidentemente que aquí se ha transgredido la ley, no se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado -que correspondía aplicarla- y varias otras leyes: la Ley Antibarricadas, que fue un mensaje presidencial. Hemos llegado a un punto en que ha pasado una semana y el señor José Villagrán ha desafiado al Gobierno, ha desafiado la autoridad y simplemente no vamos a estar de rodillas frente a una situación en la cual tenemos que actuar ahora".

Además, indicaron que aunque se pueda llegar a un posible acuerdo con los camioneros, la medida será interpuesta de todas maneras.

"El daño ya está hecho y la acusación se va a presentar en cuanto la tengamos lista y este no es un tema solamente de la Democracia Cristiana, esto lo ha planteado la oposición con mucha fuerza", agregó el diputado DC, Iván Flores, quien confirmó que la redacción del texto ya fue encargado.

"El daño ya está hecho y tenemos un alto costo, desabastecimiento, un traspié nacional. No es un tema solo de la DC, lo ha planteando la oposición con mucha fuerza", afirmó.

UDI llamó a ser coherente

El senador UDI Juan Antonio Coloma hizo un llamado a la Democracia Cristiana a "ser coherente" con su actuación y a "condenar la violencia venga de donde venga"

"No aprovecharse de un ministro que que lleva pocas semanas en su cargo y que está haciendo todo lo posible por levantar este paro", añadió.

Convergencia Progresista pide dejar doble estándar

Los partidos Socialista, Radical y PPD, agrupados en Convergencia Progresista, criticaron actuar del Gobierno y pidieron dejar el doble estándar ante la paralización de los camioneros.

"Emplazamos al Gobierno y al Ministerio del Interior que terminen con su doble estándar y ejerzan la autoridad ante el notable abuso que hacen los empresarios del transporte y sus empleados adheridos a esta movilización, quienes dificultan el libre tránsito y afectan el oportuno abastecimiento", dijeron en un comunicado.

Y agregaron que "esta actitud condescendiente del Gobierno claramente no es la misma con que enfrenta otras situaciones de protesta social".

A su vez, el senador PPD Felipe Harboe dijo que "Chile no puede estar de rodillas ante un gremio, eso no es aceptable, le exigimos al Presidente de la República que cumpla con su obligación constitucional de respetar la seguridad, la libertad, el respeto del estado de derecho y el orden público, sobre todo en estado de catástrofe, para defender a la gran mayoría de chilenos que no tiene por qué estar viendo este espectáculo que, además, trasciende las fronteras".