Declaraciones de indultado por Presidente Boric generan polémica: "Los insurrectos no nos calmamos"

Una serie de comentarios y críticas ha generado un video de Luis Castillo Opazo, uno de los detenidos durante el estallido social que fue indultado la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric, en el que asegura que "los insurrectos no nos calmamos".

En este registro, en el que se ve junto al concejal por Copiapó Wilson Chinga (PC), Castillo Opazo detalló su salida de prisión: "Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena a Copiapó. Me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme y fuerte", afirmó.

En esta línea, hizo un llamado "a que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa".

"Sigan así, firmes, que los presos comunes no debiliten a los presos políticos, manténganse firmes (...) hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo", cerró el beneficiado con el indulto presidencial.

Cabe recordar que Castillo Opazo, de 37 años, fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Mantuvo una huelga de hambre durante su estadía en la cárcel como medida de presión para obtener la libertad.

CRÍTICAS EN LA OPOSICIÓN

Este video ha generado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales y fuertes cuestionamientos desde la oposición.

Uno de los más críticos fue el diputado RN Diego Schalper, secretario general del partido, quien adjuntó el video con un emplazamiento al Presidente Boric: "Retrocedió kilómetros. El error de ayer es enorme", afirmó hace un par de días el parlamentario.

"Además de dinamitar la mesa de seguridad, dejó en entredicho la moderación post plebiscito; y arrinconó al socialismo democrático, partiendo por Carolina Tohá (ministra del Interior). Mal cierre de año", puntualizó.

Presidente @GabrielBoric retrocedió kilómetros. El error de ayer es enorme. Además de dinamitar la mesa de seguridad, dejó en entredicho a moderación post plebiscito; y arrinconó al socialismo democrático, partiendo por @Carolina_Toha. Mal cierre de año. pic.twitter.com/BkZr6W9BlD — Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) December 31, 2022

En tanto, en defensa de Castillo Opazo salió el concejal Chinga, afirmando que "efectivamente estuvo en la cárcel antes, pero había cumplido las condenas como corresponde y se incorporó a la llamada 'primera línea' de ese entonces".

"Era un muchacho que ha hecho un cambio profundo en su vida, por lo tanto él cuando ha visto que revienta la sociedad respecto a la injusticia, se incorpora y comienza a liderar la 'primera línea', ese es un contexto más político", destacó la autoridad, según consignó Emol.