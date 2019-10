Defensora de la Niñez denunció dificultades para visitar a niños heridos en manifestaciones

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, acusó múltiples dificultades para poder conocer los diversos casos de niños y adolescentes que han resultado heridos en las diversas manifestaciones que se han registrado en los últimos días.

En conversación con Cooperativa, la abogada solicitó al Gobierno instruir a los diversos recintos de salud para que comprendan la labor de los organismos de defensa de los derechos humanos, y, en su caso, particularmente de los menores de edad.

"Esperamos que el ministro Mañalich ojalá dé una instrucción a todos los recintos hospitalarios para que todos entiendan cual es la labor de las instituciones autónomas de DDHH y por lo tanto tengan la misma actitud que tienen las personas del Hospital Félix Bulnes, donde hay una claridad de la relevancia que tiene el rol de las instituciones que verifican los casos de víctimas de casos de violencia policial", valoró Muñoz.

La defensora planteó que a lo menos 13 niños y adolescentes han resultado heridos, la mayoría por disparos de perdigones, de los agentes del Estado, situación que debe ser duramente cuestionada.

"A lo menos 13 niños y adolescentes han sido heridos en circunstancias de esta tragedia, que no solo dice relación como se pretende plantear con hechos que tienen que ver con lo delictual, sino que con la brutal violencia policial también que tiene que ser tan cuestionada tan duramente cuestionada y más duramente cuestionada considerando que son agentes del Estado", resaltó.

"La violencia no es tolerable desde ningún punto de visto, pero no es posible que sigamos promoviendo situaciones de diálogo cuando no somos capaces de condenar hechos de brutalidad policial que son inadmisibles", añadió la jurista.