Defensoría de la Niñez: 1.314 menores fueron vulnerados en sus DDHH durante protestas post 18-O

Un informe de la Defensoría de la Niñez denunció este lunes que 1.314 niños y adolescentes sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante la ola de protestas que sacudió al país a fines octubre de 2019, según datos que la organización recopiló desde el Ministerio Público.

A dos años del estallido social, el organismo identificó a Carabineros como la institución con la mayor cantidad de delitos denunciados, concentrando un 83 por ciento de los casos.

Según el informe de la Defensoría, un 83,2 por ciento de los menores de edad vulnerados en el contexto de manifestaciones tenían entre 14 y 17 años, siendo víctimas principalmente de apremios ilegítimos (72 por ciento), abusos contra particulares (17 por ciento) y tortura y tratos denigrantes hacia niños, niñas y adolescentes (5 por ciento), resultando 35 menores con trauma ocular.

El documento también hace referencia a los "mínimos avances" respecto al procesamiento penal de estos casos, con un 61 por ciento de la causas terminadas a la fecha y solo 1,3 por ciento registrando salidas judiciales.

Por otro lado, un 49 por ciento del total de casos ha terminado en "Archivo Provisional", habiendo una sola causa con sentencia definitiva.

Los avances en la identificación de agentes del Estado involucrados en estos delitos y vulneraciones a los derechos humanos también es deficiente según la organización: el 1 por ciento del total cuentan con formalización en contra de un funcionario policial y un 5 por ciento tiene un imputado conocido.

"La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos no es algo que sólo afecte profundamente sus vidas en particular; es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir", señaló la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

"Como Defensoría de la Niñez hemos querido una vez más revelar la situación de los más de mil niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el contexto del estallido social y denunciar el abandono y desprotección por parte el Estado en que aún se encuentran", agregó.