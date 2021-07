Descolgados del cortejo fúnebre de Luisa Toledo protagonizaron serios incidentes

Descolgados del cortejo fúnebre en memoria de Luisa Toledo, madre de los detenidos desaparecidos Pablo, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, protagonizaron graves disturbios en Santiago este miércoles por la tarde.

Tras el paso de la caravana rumbo al Cementerio General, un grupo de sujetos saqueó varios locales comerciales de la Alameda, entre ellos la farmacia Cruz Verde y la ferretería O'Higgins de Av. Cumming. Algunos funcionarios de esta última fueron agredidos.

"Gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros, pero entraron más de 50 o 60 jóvenes que estaban protestando, no tenemos idea por qué, y se metieron. No alcanzamos a cerrar. Se llevaron toda la mercadería", relató una trabajadora de la farmacia a Cooperativa.

En Avenida San Pablo, en tanto, fueron vandalizados un gimnasio Pacific Fitness y un servicentro Copec.

En la Avenida General Mackenna, desconocidos atacaron con piedras el Primer Juzgado de Familia de Santiago y el cuartel general de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyo personal enfrentó a los sujetos con escopetas antidisturbios. La horda, además, atacó vehículos institucionales y particulares estacionados en el lugar.

Tras estos incidentes, la PDI denunció que uno de sus funcionarios resultó herido con un objeto contundente, mientras que un reportero gráfico acusó haber sido baleado en el rostro con un balín de goma proveniente de una escopeta antidisturbios.

"Respecto a los primeros antecedentes, se trataría de sujetos que acompañaban esta caravana. Los antecedentes se van a poner a disposición del Ministerio Público con las evidencias, las grabaciones de las cámaras de seguridad de este complejo", detalló el prefecto Cristián Meneses, jefe nacional de asuntos públicos de la PDI.

"En relación a una persona que supuestamente fue lesionada por personal nuestro, no tenemos información. No hemos recibido denuncias y estamos a la espera de cualquier información respecto de esta situación", dijo el detective.