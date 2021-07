Descolgados del cortejo fúnebre en memoria de Luisa Toledo, madre de los detenidos desaparecidos Pablo, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, protagonizaron disturbios en la Alameda este miércoles por la tarde.

Tras el paso de la caravana rumbo al Cementerio General, un grupo de sujetos saqueó varios locales comerciales de la Alameda, entre ellos la farmacia Cruz Verde y la ferretería O'Higgins de Av. Cumming. Algunos funcionarios de esta última fueron agredidos.

"Gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros, pero entraron más de 50 o 60 jóvenes que estaban protestando, no tenemos idea por qué, y se metieron. No alcanzamos a cerrar. Se llevaron toda la mercadería", relató una trabajadora de la farmacia a Cooperativa.

En avenida San Pablo, en tanto, fueron vandalizados un gimnasio Pacific Fitness y un servicentro Copec.