Director del INDH: "Fue un error" denunciar a Piñera ante Corte Penal Internacional

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, afirmó que "fue un error" haber denunciado al Presidente Sebastián Piñera por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social ante la Corte Penal Internacional (CPI), luego que esta rechazara el viernes iniciar un exámen preliminar contra el Mandatario.

Tras una actividad para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el líder del INDH dio cuenta que "antes de estar pensando en tribunales internacionales, nuestra apuesta ha sido y es a través de nuestro Estado democrático de derecho. Fue un error haber presentado esa observación al Tribunal Penal de La Haya".

"Fue una acción precipitada, porque acá lo que los chilenos y chilenas requieren es que aquí y ahora, en el Estado democrático de Chile, se haga verdad y justicia. Si no ocurre eso, están las instancias internacionales", puntualizó Micco.

Además, aseguró que "se dio un paso en falso, se precipitaron" y que aunque entiende el dolor de las personas "nosotros tenemos el Estado de Chile para proveerse de todos los medios para que haya verdad, justicia".

ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR DÍA DE LOS DDHH

Una serie de autoridades de gobiernos, policiales y de agrupaciones participaron este viernes en una actividad para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. El encuentro se realizó en San Ramón, una de las comunas -según un informe del INDH- con mayores desigualdades del país.

"Decir que en San Ramón tenemos solo dos cajeros automáticos, que contamos con un supermercado, decir que hoy los vecinos no cuentan con áreas verdes -solamente un 4 por ciento de áreas verdes en toda la comuna-, por supuesto que vulnera", acusó el alcalde Gustavo Toro.

El jefe comunal detalló también que "es violentar los derechos humanos cuando los niños no tienen espacio, donde no tienen más posibilidades de crecer en el arte, en el deporte, por supuesto que se violenta los derechos humanos y por eso también se pusieron los ojos hor en San Ramón".

Esta mañana, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, nuestro alcalde @GustavoToroSR fue invitado a la presentación del Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) @inddhh, que se realizó en el Centro Cultural de San Ramón. pic.twitter.com/68Obh1Lxcw — Municipalidad de San Ramón (@MuniSanRamon_) December 10, 2021

En tanto, en otra actividad realizada en la comuna de Maipú, agrupaciones de derechos humanos se reunieron con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y dos de las víctimas de trauma ocular por parte Carabineros durante el estallido social: Fabiola Campillai (senadora electa) y Gustavo Gatica.

"Lamentablemente, durante el estallido cientos de personas fuimos violentados, muchos muertos. En mi caso y Fabiola quedamos ciegos por la represión policial y eso creo que es producto de que no se hizo un trabajo de memoria, de justicia y de reparación", acusó Gatica.

En esta línea, el joven, que quedó ciego tras recibir disparos en los ojos por parte de un carabinero, indicó que "hasta hoy muchas de las víctimas de violación de derechos humanos de la dictadura aún no tienen justicias, muchas familias están buscando aún a sus familiares y eso no puede ser posible. Así que en el próximo gobierno tiene la responsabilidad de atender este concepto de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".