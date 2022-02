Dueño de ex Fuente Alemana: "¿Cuántas veces tengo que dejar que me saquen la cresta para ver si me defiendo?"

El empresario Carlos Siri, dueño de "La Antigua Fuente" (ex "Fuente Alemana"), defendió en Cooperativa su decisión de repeler con un rifle a postones a los delincuentes que el viernes volvieron a atacar su local con pedradas y extintores; situación que ha vivido repetidamente en el pasado, siendo él mismo víctima de agresiones físicas.

"¿Cuántas veces tengo que dejar que me saquen la cresta, o dejar que me rompan las cosas para ver si me defiendo o no?", dijo Siri en conversación con Una Nueva Mañana.

"Me emplazaron en un canal (de televisión), preguntando: '¿Usted lo haría de nuevo?'... Si me veo envuelto en la misma situación, claro que lo tendría que hacer de nuevo; si es un tema de querer subsistir: uno está siendo vulnerado en términos físicos, no es que te estén gritando, que te digan que eres feo, que te estén haciendo bullying. No es eso, estamos hablando de defender la integridad (física)", enfatizó.

Siri desafió, en esta línea, a quienes lo están criticando, a que lo acompañen al interior del recinto para que vean con sus propios ojos el nivel de violencia al que se enfrenta semana a semana: "Pueden venir al local el próximo viernes y nos tomamos un schop (...) ahí van a ver lo que pasa, pero que no se arranquen...".

"HAY UNA POLÍTICA DE NO HACER NADA"

El empresario acusó una dramática falta de servicio desde el Estado respecto de quienes residen y trabajan en la denominada "zona cero" del estallido social: señaló que en el Gobierno "hay una política de no hacer nada que pueda implicar problemas de derechos humanos en términos internacionales", y los poderes legislativo y judicial tampoco ofrecen respuesta, teniendo las herramientas para hacerlo.

También apuntó a la baja presencia policial pese a los consabidos desmanes de cada viernes: "No hay ninguna estrategia de prevención; Carabineros llega cuando los hechos están consumados", lamentó.