El Gobierno espera iniciar sus diálogos ciudadanos la próxima semana, con nueve temas

Con nueve temas, relativos principalmente a su "agenda social", el Gobierno espera dar inicio la próxima semana a los diálogos ciudadanos anunciados para enfrentar la crisis que vive el país.

"Un gran diálogo ciudadano", es el nombre del proceso, cuya duración no ha sido definida aún, pero que en el Gobierno, según publica hoy La Tercera, esperan se extienda entre 60 y 90 días.

El Ejecutivo plantea que las conversaciones, organizadas por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, sean convocadas por los alcaldes, pertenezcan o no a Chile Vamos o sean de oposición, para lo cual, según fuentes del matutino, La Moneda entregará los recursos necesarios a cada municipalidad.

Aunque la metodología aún no es presentada, el proceso abordará, preliminarmente, nueve temas, relacionados principalmente con la "agenda social" anunciada hace dos semanas por el Presidente Sebastián Piñera, entre ellos educación, pensiones, trabajo, salud y servicios básicos. No obstante, el Gobierno afirma que no vetará ningún tema y dejará abierta la opción de ir incorporando materias propuestas por la gente.

El Ejecutivo no descarta tampoco la opción de que los resultados de los diálogos que impulsa sean vinculantes, idea planteada por la Asociación Chilena de Municipalidades, y fuentes ya adelantan que al menos habrá una consulta ciudadana posterior con las conclusiones del proceso.

En tanto, aunque todavía se evalúa la eventual inclusión de los resultados de los cabildos autoconvocados que se han realizado en diversas partes del país, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, confirmó a La Tercera que el Mandatario ya le encargó recopilar dichas conclusiones.

Los diálogos ciudadanos de La Moneda tendrán un comité directivo, formado por miembros del Gobierno e independientes, y un comité de auditores y observadores; y pese a la similitud que tienen con los cabildos realizados en el proceso constituyente de la ex Presidente Michelle Bachelet, en que participaron 200 mil personas, el Ejecutivo aspira a una mayor convocatoria en todo el país.