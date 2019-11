El Rumpy al senador Allamand: "¿Hace cuánto que no camina por la Alameda?"

Este jueves, el popular comunicador Roberto Artiagoitia protagonizó un tenso momento con el senador Andrés Allamand (RN) en "Llegó tu hora", de TVN. Todo por la percepción de la ciudadanía de las Fuerzas Armadas.

"Yo le quería hacer un punto. Usted dice la confianza en las instituciones, que la gente mayormente cree en la institución de Carabineros, la institución militar. Senador, creo que a usted le falta caminar un poco. Hay un quiebre profundo", dijo el Rumpy.

"Es cosa de ver lo que la gente le está gritando a la policía. Pero si usted siente que hay un respeto... La hermana de la mujer que perdió la vista en San Bernardo decía 'nos vamos a tener que proteger de la policía'", agregó el comunicador.

"Desde el punto de vista, de la sociedad en su conjunto, ese juicio que me dice no es real", replicó Allamand, quien fue interrumpido por Rumpy. "¿Hace cuánto que no camina por la Alameda? Dígamelo", replicó.

"Por eso estamos como estamos, porque la lectura está totalmente errónea. Aquí hay un quiebre profundo por el actuar de Carabineros", agregó el comunicador.

El momento: