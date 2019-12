Elizalde a Piñera: "Dar por superada la crisis es una especie de negacionismo psicológico"

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró que Sebastián Piñera sufre de "negacionismo psicológico". Esto, en reacción a las declaraciones del Mandatario en la entrevista publicada hoy en La Tercera, donde aseguró que "lo peor de esta crisis ya pasó".

"Así como en su momento (Piñera) no consideró la importancia de violación a los derechos humanos y lo que eso significaba, ahora da por superada la crisis, cuando, en rigor, todavía está pendiente hacerse cargo de las demandas ciudadanas y ahí al Gobierno le corresponde un rol fundamental. Es una especie de negacionismo psicológico", señaló Elizalde.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó con fuerza a Piñera y sostuvo que, desde octubre, nunca ha realizado un buen análisis de la situación país.

"Desde que estalla la crisis hasta hoy, no le he visto ningún análisis correcto, ninguno. Evidentemente no es él quien se ha destacado por sus análisis correctos, certeros y atinados", fustigó el líder del Magisterio.

"Lo más violento ya pasó"

En tanto, desde el oficialismo, el diputado Sebastián Torrealba (RN) salió en defensa del Mandatario y aseguró que su análisis es correcto.

"Yo creo que la etapa más violenta de esta crisis ya pasó, y el llamado a la oposición es a que no sigan llamando a la violencia", declaró Torrealba,

"Finalmente, la única forma de terminar con esta crisis es avanzar con mucha urgencia en la agenda social", indicó.

