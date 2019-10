Encuesta: 70 por ciento de chilenos dice que estallido social es producto del cansancio por condiciones de vida

Esta jornada se conocieron los resultados de la última encuesta Ipsos en que se reveló que siete de cada diez chilenos dice que el estallido social es producto del cansancio por las condiciones de vida.

Se trata de la primera pregunta de la medición, en que se consultó a 1.003 personas entre el pasado domingo y lunes cuál creía que era la principal razón del conflicto que se está desarrollando en el país.

Al respecto, un 67 por ciento de los encuestados cree que es el cansancio por las condiciones de vida. La cifra se dispara entre los más jóvenes -de entre 15 y 25 años- donde esta respuesta alcanzó un 82 por ciento.

"Nos confirma, nos pone un número a algo que resultaba evidente para toda la ciudadanía, para los periodistas, para los investigadores, y es que las personas se cansaron", explica Alejandra Ojeda, gerenta de estudios de Ipsos Chile.

"Finalmente, aquí no están apuntando a un Gobierno, una oposición en particular, una clase política. Lo que están diciendo finalmente 67 por ciento, 7 de cada 10 personas, es que esta movilización se debe a que las personas se cansaron. Se cansaron del costo de la vida, de las alzas de precios, condiciones que ellos consideran que son injustas, desiguales y que no dialogan con su entorno", agregó.

Respecto a la clase política, un 16 por ciento dice que no ha sido capaz de escuchar a la gente y sólo un 10 por ciento dice que esto fue una oportunidad que ocuparon algunos para usar la violencia y el vandalismo.

Toque de queda: No hay una sola postura

Respecto al toque de queda, se consultó si se justificaba decretarlo el viernes en la madrugada en la Región Metropolitana.

Al respecto, cuando se hace un promedio general, el 61 por ciento de los consultados dice que sí estaba justificado, versus un 34 por ciento.

Sin embargo, si la cifra se desglosa respecto a edades hay divisiones: Al respecto, Ojeda asegura que "se da a entender como que la ciudadanía es una sola y los datos nos están demostrando que no es así. Entonces, cuando nosotros observamos jóvenes (15 a 25 años) donde las cifras que dicen que esto se justificaba alcanza el 48 por ciento, contra personas adultas de 56 años y más, donde esa cifra llega al 77 por ciento".

"La única interpretación viable que nosotros podemos hacer de los datos es que aquí la opinión, en esta materia, no es única en Chile", agregó.

Sobre las salidas para esta crisis, un 36 por ciento plantea que es necesario una mesa en que el Gobierno dialogue con la ciudadanía, un 31 por ciento que definitivamente hay que cambiar las prioridades y el rumbo del Gobierno, mientras que un 22 por ciento que La Moneda y la oposición deben sentarse a trabajar.

También había una pregunta respecto a qué significan estas movilizaciones para Chile donde un 57 por ciento cree que es el comienzo de un largo proceso de cambios y un 30 por ciento que es un hito que cambia las prioridades definitivamente en el país.

Respecto a la realización de las cumbres internacionales de la APEC y la COP25, un 51 por ciento cree que efectivamente las movilizaciones tendrán un efecto negativo en su realización.