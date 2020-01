Escuela ACAB negó relación con la U. de Chile tras acusación del diputado Molina

La Escuela de Autodefensa ACAB aclaró su relación con la U. de Chile ante la polémica desatada por el diputado de Evópoli Andrés Molina, quien emplazó al rector Ennio Vivaldi por la existencia de una "escuela de guerrilla que tenía instalada dentro de la universidad".

Mediante un comunicado en su página de Facebook, la agrupación cuyo nombre utiliza el acrónimo de la frase en inglés All cops are bastard (Todos los policías son bastardos, en español) aseguró que solamente dictaron clases en la casa de estudios tras la invitación de un centro de estudiantes y que no hubo uso de dineros fiscales.

"Como Escuela de Autodefensa ACAB fuimos invitados por el Centro de Estudiantes de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, manifestándonos ellos su interés por nuestras actividades y la posibilidad de realizarlas en salas destinadas a diversos talleres impartidos en la universidad", señalaron en el texto.

"La Escuela de Autodefensa ACAB no cobró ningún tipo de remuneración ni al centro de estudiantes ni a la Universidad, como tampoco pidió implementos, siendo éstos llevados por nuestros miembros y ofrecidos para su uso de manera gratuita", añadió.

Asimismo criticaron el apelativo utilizado por el diputado Molina aludiendo a una guerrilla.

"Rechazamos tajantemente el apelativo de 'grupo de guerrilla' que el diputado ha usado en referencia a nosotros, tras el cual comprendemos la intención de hacernos ver como un grupo violento y limitar nuestra labor a ello (...) Jamás hemos participado de actos violentos ni hemos incentivado el empleo de lo aprendido más allá de la clase y las competencias deportivas", añade la agrupación.

"Los numeros rayados ACAB no tienen que ver con nosotros"

Incluso agradecieron al parlamentario por esta "propaganda involuntaria", pues "desencadenará en la aparición de nuevas de escuelas como la nuestra".

También descartaron que los múltiples rayados con el acrónimo "ACAB" en la ciudad se relacionen con ellos.

"Quisiéramos aclarar también que el hecho de que existan numerosos rayados con la sigla ACAB no tiene nada que ver con nosotros, sino que más bien con una expresión o manifestación del pueblo chileno frente a las innumerables injusticias ejercidas por la policía chilena (Carabineros y PDI), entre las cuales existen casos de asesinato, tortura y vejaciones contra personas que se manifiestan contra un orden político y económico substancialmente injusto, y que a la fecha permanecen impunes", concluyen.