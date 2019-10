Ex jefe de zona: "En Chillán la gente entiende que manifestarse no es destruir"

El jefe de defensa nacional de Chillán y Chillán Viejo, el general Daniel Ortiz, realizó una positiva evaluación al trabajo desarrollado por las fuerzas militares en la zona que estuvo durante siete días bajo estado de excepción constitucional.

Las labores fueron principalmente patrullajes y resguardo de infraestructura crítica pública y privada, realizada por unos 300 efectivos de las unidades de Chillán y Los Ángeles.

El general Daniel Ortiz señaló que "inicialmente la gente tenía la sensación de que saldríamos a las calles a impedir sus derechos ciudadanos, pero luego entendieron que nuestra labor era devolver la seguridad".

"Obviamente no nos gusta estar en las calles haciendo este tipo de actividades, pero se trató de un mandato presidencial necesario para recobrar el estado de derecho. Además tratamos de mantenernos alejados de las zonas de manifestaciones para no despertar sentimientos de provocación en la gente", precisó.

Como jefe de las fuerzas indicó que además se reunió con autoridades, el gremio del comercio y dirigentes comunitarios y sociales, para explicar las acciones que estaban realizando los militares, desmitificar rumores y responder dudas.

"Me voy agradecido de la gente de la intercomuna porque entiende que manifestarse no es destruir, así que estoy seguro que seguirán colaborando con Carabineros y la PDI en el aislamiento y denuncia a quienes no lo entiendan así", concluyó.