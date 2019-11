Ex presidente del Banco Central: "No podemos descartar que el próximo año haya recesión"

El ex presidente del Banco Central y ex ministro José de Gregorio planteó que no se debe descartar que el próximo año la economía chilena entre en recesión, debido a los efectos de la crisis social que vive actualmente el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, planteó que ante las demandas sociales, "más que un aire, necesitamos una agenda social fuerte, significativa, que está todavía pendiente, pero sin duda hay mucha idea, el ministro de Hacienda, con el acuerdo tributario, se van abriendo espacios".

Pero en ese marco, "sumado a esto", advirtió, "tenemos una economía que va a estar extremadamente débil, que significa que no podemos descartar que el próximo año tengamos recesión y por primera vez en muchísimos años, yo creo que desde la crisis del 82, un desempleo por encima del 10 por ciento, por todo lo que ha impactado esta crisis a la actividad económica, a las pymes, a toda la gente que no ha podido seguir trabajando, la caída de demanda".

"De manera que una política fiscal expansiva también sería muy positiva por su efecto macroeconómico", expuso, aunque "hay que ser muy cuidadoso en esto, porque al final los países fracasan porque tratan de vivir con lo que no tienen; en el caso de Chile tenemos espacio para poder tener una agenda social agresiva, pero en el mediano plazo tenemos que volver a una solidez de nuestras cuentas fiscales".

"Podemos tener una expansión del déficit este año y el próximo, pero tiene que haber un horizonte en el cual esta situación se estabilice, si no, vamos a volver a la mediocridad. Las naciones fracasan por muchas razones, lo importante es tener capacidad y espacio para corregir sus errores. Y esa es la oportunidad que tenemos hoy", sostuvo el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

La "urgencia" de las pensiones, ¿y el salario mínimo?

En tanto, considerando que "hay muchas otras cosas que se están hablando", apuntó que "tenemos que hacer un aumento significativo en las pensiones, no solo en las pensiones solidarias. Tenemos que pensar en la clase media y en nuestros adultos mayores que tienen pensiones muy bajas. Hay un proyecto de pensiones que hay que discutir, pero más allá, tenemos la urgencia de que en los próximos meses debe haber un aumento sustancial: se requiere fortalecer un sistema solidario dentro del sistema de pensiones a través de alguna forma de reparto, de seguros".

Asimismo, reconoció que "hace mucho tiempo tengo esta obsesión entre ética y económica, de que una empresa no puede ser una empresa viable porque paga salarios indignos", por lo cual "el salario mínimo debe ser significativamente más alto, pensaba que incluso podemos estar hablando, en un horizonte relativamente breve, de pasar de 300 a 400 mil pesos, se podría".

Sin embargo, "dada la gravedad de la situación económica de hoy, ese espacio se ha cerrado y es una discusión que vamos a tener que postergar", lamentó.

"El golpe al mercado laboral que estamos teniendo es muy grande, aseguró, y anticipó que "cuando tengamos una tasa de desempleo que puede llegar al 10 por ciento, obviamente estresar más el mercado con un proyecto de 40 horas que va a estar llegando, le pondrá más tensión, sería malo para los propios trabajadores.

El histórico valor del dólar

En cuanto al tipo de cambio del dólar, que ayer alcanzó niveles históricos y por momentos superó los 800 pesos, analizó que "el problema que ocurre y no podemos contestarlo a ciencia cierta, es que ha habido una reacción bastante extrema en el nivel del dólar, que va a tener unos efectos en el corto plazo en materia inflacionaria, que es bastante malo para la gente", aunque "debiera ayudar al tipo de cambio alto".

Respecto a las acciones que podría realizar el Banco Central, De Gregorio, ex jefe del organismo, formuló que "no es necesario apretar la política monetaria, probablemente habrá que pausar las reducciones que venían porque estamos en un ambiente muy incierto".

"Probablemente veamos en los próximos días una intervención cambiaria, no es algo descartable, que tendrá que evaluar el Banco Central; afortunadamente tiene un consejo y grupo de economistas bastante grande que debe estar discutiéndolo", destacó.