Fabiola Campillai apoya el Apruebo, "con la esperanza de que el futuro sea mejor"

Fabiola Campillai, quien en noviembre de 2019 perdió sus ojos y sufrió daño neurológico tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros en su rostro, contó a Cooperativa que votará "Apruebo" en el próximo plebiscito constitucional.

"Vamos por el 'Apruebo'... Tenemos la esperanza de que esto empiece a cambiar, de que la Constitución cambie para que en este país cambien las leyes también y que pueda ser todo mejor en un futuro", señaló Campillai a Lo Que Queda del Día.

"Mucha gente que tiene que dar explicaciones"

Consultada por la detención del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, puesto a disposición de la Justicia este viernes como presunto autor del disparo que le quitó la vista -quien quedó con prisión preventiva-, Fabiola dijo esperar que termine "con una pena efectiva en una cárcel, que cumpla como cualquier delincuente... que los es. Que no salga, porque sin duda es un peligro para cualquier persona".

Aquél 26 de noviembre "(los uniformados no prestaron) ningún tipo de ayuda, ni siquiera avisaron a la central de que había alguien caído, simplemente se fueron", recalcó Campillai.

Sin perjuicio de ello, "claramente (el responsable) no sólo la persona que me disparó. Ese día venían al menos 20 personas en un piquete, alguien venía a cargo de ellos (...) hay mucha gente que tiene que dar explicaciones".

Deben hacerlo "los altos mandos y el señor (general director Mario) Rozas, y dar explicaciones por todo esto que ha pasado", enfatizó.

"Estoy luchando y saliendo adelante"

La agresión policial le quitó "la vista, el gusto y el olfato". Recibió la bomba lacrimógena cuando esperaba locomoción para ir a su trabajo y, según la Fiscalía, Maturana disparó hacia el grupo de personas en el que ella se encontraba "con el propósito de proferir dolor".

Algo muy similar se le imputa a Claudio Crespo, presunto autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica. "Hemos formado un vínculo con la familia de Gustavo", dijo Fabiola a Cooperativa.

"Me da mucha pena por lo que pasé, (pero) también me da alegría el estar acá, porque a pesar de lo malo que me pasó, aquí estoy, luchando y saliendo adelante con mi familia", sentenció.

