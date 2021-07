Fabiola Campillai tras reunión con Ricardo Yáñez: "No pidió perdón, no hay perdón de parte de nadie"

Fabiola Campillai, quien perdió la visión en ambos ojos tras ser impactada en su rostro por una bomba lacrimógena en su rostro a fines de noviembre de 2019, se reunió este viernes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la Dirección General de la institución.

Los representantes de la víctima señalaron que su objetivo era dar cuenta de la falta de colaboración efectiva de la policía en la investigación del caso, cuyo único imputado a la fecha es el ex capitán Patricio Maturana.

"Lo que nosotros queremos es justicia y aquí no hay apoyo, no hay nada. No, él no dijo nada... Solamente que empatizaba; no pidió perdón, no hay un perdón de parte de nadie", lamentó Campillai.

QUEJAS CONTRA EL INDH

La coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, denunció deficiencias del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), además de ausentismos por parte del INDH en las acciones judiciales.

"Muchos casos de mis compañeros de la coordinadora están siendo llevado por el INDH, pero ellos no se han contactados con nosotros. Tampoco nos han comentado cuál es el avance de las causas, ni nada de esto", señaló el integrante de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Cesar Galloso.

Gloria Moraga, víctima de trauma ocular en la Región del Ñuble, indicó que tiene reunión "cada tres meses con derechos humanos (INDH) y al final no avanza nada. Hay dos personas indentificadas, pero no hay una acusación formal contra ellos, para saber cuál de los dos me agredió".

LA RESPUESTA DEL INDH

Otra crítica contra el INDH es el cambio de criterio para contabilizar a las víctimas de trauma ocular, con el que hubo una disminución de 460 a 173 casos según el último balance entregado en mayo pasado.

"Lo primero es señalar que el INDH tiene una cifra respecto a las personas que han sufrido lesiones oculares producto de la acción de agentes del Estado durante la crisis social y también una cifra respecto de las personas en relación a las cuales, después de todos los antecedentes, se han presentado querellas, son dos datos distintos que se han entregado en informes diferentes y que cumplen finalidades distintas", señaló el jefe de Unidad de Protección de Derechos del INDH, Rodrigo Bustos.