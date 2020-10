Familia de joven que murió baleado en La Victoria se querelló por homicidio

Los padres de Aníbal Antonio Villarroel Rojas presentaron sendas querellas por la muerte de su hijo, de 26 años, ocurrida en medio de las manifestaciones del domingo por la noche en la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Los hechos ocurrieron en el contexto del primer aniversario del "18 de octubre", fecha en que comenzó la crisis social en Chile en el año 2019.

El joven era oriundo de la comuna de Lo Espejo, por lo que ese municipio patrocinó una querella por homicidio simple en representación de la mamá, Carmen Rojas, contra quienes resulten respomsables.

"El miércoles, por instrucción del alcalde, presentamos una primera querella por el delito de homicidio para que podamos colaborar en la investigación que lleva el ministerio público", y fue admitida a tramitación en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, detalló el Nelson Rocco, director Jurídico de Lo Espejo.

En paralelo, "la Democracia Cristiana, apoyando al papá, Miguel Villarroel, porque los padres están separados, también presentó una querella ayer (jueves)", por el mismo delito, y cuya admisibilidad debiera ser resuelta este viernes.

"El propósito de estas acciones penales es, además de acompañar a la familia, es perseguir las responsabilidad de él o los responsables, individualizarlos, y que se aplique la máxima pena posible por este homicidio", puntualizó Rocco.

En una de las querellas piden una pena de 15 años para quien resulte responsable, y solicitan además el listado de los funcionarios de Carabineros que se encontraban en la zona al momento del hecho.

El jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, sostuvo que el organismo "ha estado en permanente contacto con la Fiscalía para recabar antecedentes y poder justamente evaluar las acciones que podamos realizar. Por cierto, señalamos que estos hechos tienen que ser esclarecidos, tiene que haber verdad sobre lo ocurrido con Aníbal, el instituto por cierto insta a la Fiscalía que se realice una investigación exhaustiva en esta materia".

"NOS ENFRENTAMOS A UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL"

Rodrigo Pérez, cuñado del joven y vocero de la familia, manifestó que "para nosotros han sido minutos bien complejos, nunca habíamos vivido una situación como esta, somos gente trabajadora, gente sencilla".

"Nos enfrentamos a una situación muy difícil, donde muere Aníbal haciendo uso legítimo del derecho mío, tuyo, de todos los chilenos de manifestarse, él estaba manifestándose en momentos en que recibe un impacto balístico, muere y fallece en la población La Victoria. Nosotros hemos pedido que se investigue y por eso quiero dar gracias a los abogados que se han hecho cargo del proceso de dónde sale esa bala que mata a Aníbal", expuso.

Nuestro Presidente @fchahin y el diputado @gabrielsilber junto a los familiares del joven, Anibal Villaroel, muerto en la población "La Victoria" en el marco de la conmemoración del 18 de octubre, presentan 2 querella por homicidio contra quienes resulten responsables. pic.twitter.com/PtvqtqGv7o — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) October 23, 2020

El timonel de la DC, Fuad Chahín, comentó que "nos hemos acercado con nuestro abogado, el ex subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, justamente para prestarle asesoría a la familia, para poder acompañarlos en este momento tan difícil, para hacer lo que no ha hecho el Gobierno, para hacer lo que no ha hecho las autoridades que hablan de la vida, de la manifestación pacífica, pero que cuando eso ocurre estigmatizan a quien es víctima".

En la familia aseguran que nadie el Gobierno se ha contactado con ellos.

"Aquí digamos las cosas con mucha claridad, en la familia de Aníbal Villarroel son víctimas", subrayó el líder falangista.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, recibe a los familiares del joven asesinado en la sede del organismo en Providencia.

GOBIERNO ESPERA DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Aníbal Villarroel, padre de una niña de cinco años y técnico en construcción, estaba junto a un amigo en la esquina de Departamental con Eugenio Matte en medio de las protestas cuando recibió un disparo que lo desplomó y le provocó un infarto al corazón. Fueron los mismos vecinos del sector los que lo auxiliaron y luego lo llevaron hasta el SAPU Amador Neghme, donde finalmente falleció.

Según aseguran vecinos del sector, Villarroel murió por un disparo de un carabinero, sin que mediara agresión de su parte.

El lunes, en tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que aunque el caso se está investigando, la muerte del joven "se dio en el contexto de un baleo a Carabineros (...) Carabineros se tuvo que defender", en alusión a un ataque a un bus con policías durante esa noche.

Este viernes, dijo que "la familia tiene el legitimo derecho a presentar las acciones judiciales que estime pertinente", en tanto que en el Gobierno "estamos muy atentos a la evolución de la investigación que realiza el Ministerio Público para tomar la determinación".

"Tendrán que ser los Tribunales de Justicia los que determinen cuál es la verdad judicial en ese hecho, y que establezcan las condenas que corresondan según los hechos objetivos que puedan acreditarse a través de la Fiscalía, así que a esperar", agregó en el mismo sentido el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur confirmó esta semana que logró recuperar la bala en el sitio del suceso y las cámaras que portaban funcionarios de Carabineros que llegaron al lugar en el momento de los hechos.