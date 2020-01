Fiscal Guerra descartó "hasta ahora" intervención de grupos organizados en atentados al Metro

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, descartó que por ahora existan antecedentes que demuestren la participación de grupos organizados en los ataques al Metro, a la vez que reiteró que aún no han recibido información sobre una supuesta "injerencia extranjera" en la crisis social.

"Hasta la fecha no tenemos antecedentes que den cuenta de injerencia ni de gobiernos extranjeros ni de injerencia extranjera", sostuvo el persecutor en El Diario de Cooperativa, reiterando lo que ya había dicho en noviembre pasado y refutando la versión que ha formulado constantemente el Mandatario, sobre todo en entrevistas con medios internacionales.

Incluso ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó al Gobierno y apoyó su teoría sobre la intervención extranjera.

"Una cosa distinta –planteó Guerra- es que se haya generado mucha opinión a través de redes sociales, no sólo en Chile, sino que desde el extranjero", pero aquello "es muy común en esta clase de fenómenos, que se emiten opiniones, muchos tuits, mucha noticia falsa a veces también, pero no solo de lo ocurrido en Chile, sino también en distintos países".

Por ello es que "atribuirle a eso el carácter de detonante o movimiento de organización que luego genera las actividades en Chile, hay una distancia muy grande y no tenemos cómo acreditarlo", reafirmando que "seguimos con la misma postura siempre, no tenemos elementos que den cuenta de injerencia extranjera hasta el día de hoy".

Descarta, por ahora, relación entre imputados por ataques al Metro

Consultado sobre una presunta vinculación entre los distintos detenidos por ataques a las estaciones del Metro de Santiago, considerando que el Ejecutivo también ha sostenido que fue acto de "grupos organizados", el fiscal apuntó que "hasta ahora no hay relación" entre ellos.

Aunque a la Fiscalía Oriente le compete esencialmente el ataque a la estación Pedrero, Guerra apuntó que "en los otros casos que llevan las otras fiscalías algo he sabido, muy tangencialmente, es una hipótesis que no hemos descartado, pero hoy afirmarla es un poco imprudente"; no obstante, precisó que "tampoco queremos dar muchas luces sobre el particular sin hasta tener resultados".

Pidió que el mundo político opine "con antecedentes"

Ayer, al presentar las cuentas públicas de las fiscalías metropolitanas, cuestionó las críticas desde el mundo político hacia el trabajo del Ministerio Público, a las que acusó de ser "ataques desde la ignorancia o la mala fe".

En Cooperativa ahondó y expuso que "la ignorancia muchas veces uno lo escucha de distintos personeros políticos que tienen a veces intereses de acceder a cargos de representación popular, y a veces una manera de hacer campaña es a través de posicionarse con el tema de la seguridad, y mostrarse muy duro, pero sin reparar en la legislación".

En ese marco, pidió que, "en un debate que pretende ser buen de buen nivel, es necesario que las personas que opinen se informen y actúen con los antecedentes en la mano, y no a partir de las meras percepciones que tienen de lo que observan el día a día".